Datos Clave Ausencias consecutivas: Valencia no viajó a los compromisos fuera de casa frente a Deportes Iquique, Colo-Colo y Universidad de Concepción. Límite administrativo: De acuerdo a los reglamentos, el cuerpo técnico ya completó el máximo de tres sustituciones permitidas en la planilla oficial. Crisis en la tabla: El complejo escenario estalló tras la caída por 1-0 ante Huachipato, resultado que mantiene al club penúltimo.

La Primera División de la Liga Femenina 2026 sumó un capítulo tan insólito como complejo que sacude los cimientos institucionales del balompié nacional. Tras concretarse una nueva jornada dominical de competencia, el entorno del fútbol chileno se encendió drásticamente debido a la revelación de los motivos detrás de las constantes ausencias de un emblemático entrenador en los duelos fuera de casa. La situación colmó por completo la paciencia de los fanáticos, abriendo un inesperado flanco administrativo en Deportes Temuco, la corporación que lidera Marcelo Salas, justo cuando el equipo batalla activamente en la parte baja para mantener la categoría.

¿Por qué los hinchas exigen la salida de Esteban Valencia?

La molestia de los fanáticos estalló con fuerza tras la derrota del domingo por 1-0 ante Huachipato en Talcahuano, compromiso donde la parcialidad exigió la dimisión inmediata de Esteban Valencia. El “Huevo” no acompañó a la delegación en los últimos tres duelos en condición de forastero (ante Deportes Iquique por la fecha 3, Colo-Colo en la fecha 5 y la Universidad de Concepción en la séptima jornada), obligando al preparador físico Gonzalo Bascur a firmar las planillas y asumir el mando interino en el banco de suplentes.

Según los antecedentes recabados por el medio especializado Novena Pasión, el histórico ex Universidad de Chile se ausentó de los compromisos dominicales de alta competencia debido a deberes doctrinarios, ya que se desempeña activamente como pastor de un templo evangélico de la zona. La controversia sumó un componente crítico: el mencionado portal detalló que la fórmula de emergencia implementada por la dirigencia no podrá volver a ejecutarse durante el resto de la temporada en curso, debido a que el staff técnico alcanzó el límite máximo reglamentario de tres reemplazos interinos permitidos por la federación. Con esto, el estratega se verá obligado a elegir entre el servicio religioso o arriesgar su continuidad laboral en el sur del país.

La llamativa explicación del “Huevo” Valencia tras sus ausencias en la Liga Femenina 2026

Ante el revuelo mediático provocado a nivel nacional, el propio Esteban Valencia salió a dar la cara públicamente ante los medios locales para aclarar el estado de su situación contractual, defendiendo la existencia de un acuerdo previo con la mesa directiva de Deportes Temuco para ausentarse de los viajes dominicales.

“Yo no me mando solo, esto obviamente se consensuó. Yo tengo claro que a nosotros como club no nos sobra nada, muchas veces se apela a las voluntades de cada persona que trabaja ahí… yo también tengo que dar un poco de claridad”, se defendió el director técnico.

A pesar de la indignación de la hinchada por la falta de un líder en la cancha, Valencia se mostró ambiguo respecto a lo que ocurrirá con las planificaciones futuras y reconoció la alta probabilidad de que el conflicto de horarios vuelva a presentarse en el corto plazo: “Puede ser que juguemos otra vez un día domingo y yo tenga otra vez esa complejidad, pero lo vamos a ir solucionando”, admitió el adiestrador.

Sin embargo, lo que terminó por encender el debate en las plataformas digitales fue la llamativa e introspectiva confesión del técnico al evaluar el impacto comunicacional de la rama femenina, reconociendo de forma honesta que no dimensionaba la cobertura que mantiene la categoría y dejando picando la frase que indignó a la parcialidad albiverde.

“Valoro el énfasis y la importancia que se le está dando también al femenino y por eso digo: chuta, yo pensé que no importaba tanto, pero me doy cuenta que sí tiene una importancia. Será porque estamos en Primera División y en las chicas hay un estímulo, hay una motivación, una preocupación de parte de ustedes también. Me parece extraordinario, espero que se siga manteniendo y eso va más allá de la situación puntual del entrenador”, concluyó Valencia.

El plantel sureño deberá afrontar las próximas prácticas en un clima de extrema tensión interna, marchando penúltimo en la clasificación general con apenas 4 unidades logradas en 11 partidos y con el fantasma directo del descenso acechando el proyecto de la Novena Región.