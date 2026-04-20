Deportes Puerto Montt sigue a paso firme en la Primera B 2026. El velero consiguió un valioso triunfo por la cuenta mínima sobre Deportes Temuco, el cual le permitió alcanzar la cima de la tabla de posiciones.

Con esta victoria, los delfines sumaron 16 unidades y escalaron a lo más alto de la clasificación con el mismo puntaje que Deportes Recoleta, aunque con mejor diferencia de gol. Por su parte, el Pije se quedó en la octava ubicación con 10 unidades.

El gol de Puerto Montt vs Temuco por la Primera B 2026

El único gol del partido llegó a los 40 de la primera mitad luego que Deportes Puerto Montt tuviera un penal a su favor. El encargado de patear la pena máxima fue Jason Flores, que con gran categoría definió al palo izquierdo del portero, para decretar el 1-0 definitivo para el Velero.

Estadísticas de Puerto Montt vs Temuco por la Primera B 2026

Primera B – 2026 8E Journée Puerto Montt Pas commencé Deportes Temuco Team Stats Last Confrontations DEP 2 – 1 PUE 07/02/2026 PUE 1 – 1 DEP 31/01/2026 DEP 2 – 1 PUE 29/06/2024 PUE 2 – 0 DEP 22/06/2024 DEP 3 – 0 PUE 02/07/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Puerto Montt y Temuco?

El próximo partido de Deportes Puerto Montt está programado para el sábado 25 de abril a las 20:00 horas ante Curicó Unido en el Estadio Bicentenario La Granja de Curicó.

Por su parte, Deportes Temuco se medirá a Rangers de Talca el próximo sábado 25 de abril a las 20:30 horas en el Estadio Germán Becker de Temuco. Ambos partidos serán válidos por la fecha 9 de la Primera B 2026.