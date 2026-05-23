Datos Clave El Pije gana, gusta y golea en casa: Temuco vence por 5-0 a Unión San Felipe en el Estadio Germán Becker. Trepa a puestos de liguilla: Con la victoria, Temuco llega a los 20 puntos y se encuentra sexto, momentáneamente en puestos de liguilla del ascenso. Uní Uní se complica en la parte baja: Con la derrota, Unión San Felipe se estanca en la antepenúltima posición con 12 unidades. Queda a una diferencia de nueve puntos con el colista.

Deportes Temuco logró una importantísima victoria por la fecha 13 de la Primera B 2026 ante Unión San Felipe en el Estadio Germán Becker. El cuadro Pije ganó, gusto y goleó por 5-0 ante el Uní Uní, en un encuentro que estuvo dominado por el local y que marcó sus diferencias en el primer tiempo.

Con la victoria de la escuadra local, Deportes Temuco trepa a la zona de liguilla, ya que se queda en el sexto lugar con 20 unidades, mientras que San Felipe se estanca en la parte baja, específicamente en la antepenúltima posición con 12 puntos, con nueve de diferencia con el colista, Rangers de Talca.

Los goles de Temuco vs San Felipe por el Campeonato Nacional 2026

Los locales salieron al terreno de juego con la misión y obligación de ganar el encuentro, y comenzaron su objetivo de la mejor manera, ya que a los 8’ minutos del primer tiempo el talentoso Diego Buonanotte se armó una jugada por la banda derecha, eludió a la defensa de la visita y marcó la apertura del marcador para Deportes Temuco.

La superioridad en el encuentro de los locales era inminente, y se plasmó en el marcador en la media hora de encuentro. Un centro desde la derecha por parte de González para que Franco Ortega aparezca por el segundo palo del área con un cabezazo para marcar el segundo de el cuadro Pije en el Estadio Germán Becker.

Unión San Felipe sufrió un tercer golpe al final del primer tiempo, ya que a los 46’ minutos Agustín Fontana cometió una patada temeraria ante Enzo Lettieri. El árbitro no dudó y expulsó al atacante del Uní Uní.

El tercer gol de los locales llegó a los 62’ minutos del segundo tiempo, tras un centro de la muerte apareció en el área el uruguayo Luís Acevedo para sellar la goleada de Deportes Temuco ante Unión San Felipe.

Diego Buonanotte a los 74′ minutos logró su dobltete, tras un error en la defensa de la visita. El talentoso atacante encaró en el área y con un globito venció al arquero para el cuarto de Temuco. Las alegrías no terminarían con el doblete de Buonanotte, ya que dos minutos después Camilo Núñez marcó un verdadero golazo de tiro libre para el quinto de los locales en el Germán Becker.

Estadísticas de Temuco vs San Felipe por el Campeonato Nacional 2026

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 13 Deportes Temuco 5 0 Half Time : 2 0 Finalizado Unión San Felipe Diego Buonanotte 8′

Franco Ortega 29′

Luis Acevedo 62′

Diego Buonanotte 74′

Camilo Nunez 76′ Agustin Fontana 45′

¿Cuándo vuelven a jugar Temuco y San Felipe?

Deportes Temuco tendrá que trasladarse para la fecha 14 de la Primera B 2026 a la XV región del país, para visitar a San Marcos de Arica. El duelo entre los del Morro y el Pije se disputará el próximo sábado 30 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn.

Por su parte, Unión San Felipe tendrá que sacudirse rápidamente del golpe sufrido ante el Pije, ya que se enfrentará ante uno de los equipos más fuertes de la división. El próximo sábado 30 de mayo el Uní Uní tendrá que recibir a Deportes Puerto Montt en el Estadio Municipal de San Felipe, en un duelo que iniciará a las 15:00 horas.