Datos Clave San Felipe gana una final: El Uní Uní venció por 2-1 a Rangers por la Primera B. Rangers se complica en la tabla: Los Rojinegros se quedan como colistas con solamente 3 puntos en 12 fechas disputadas. El local respira mejor en la tabla: San Felipe escala hasta la 12° posición con 12 unidades y escapa de los últimos lugares.

Unión San Felipe logró la victoria en un duelo vital en la parte baja de la tabla de posiciones ante Rangers por la fecha 12 de la Primera B 2026. El duelo culminó con triunfo para los locales por 2-0, con el que escapan de las últimas posiciones de la clasificación. El Uní Uní logró golpear en los inicios de los dos tiempos, mientras que los Rojinegros no lograron reaccionar y se llevaron una derrota para Talca.

Unión San Felipe llega a los 12 puntos y escala hasta la duodécima posición del ascenso nacional, mientras que Rangers no logra reaccionar en la competencia y se mantiene último con solamente 3 unidades.

Los goles de San Felipe vs Rangers por la Primera B

La apertura del marcador llegó desde el vestuario, ya que a los 9′ del primer tiempo fue el atacante de Unión San Felipe, Nicolás Brun, quien encontró el rebote en el área y fusiló el arco defendido por Campestrini para el primero de la tarde.

Tras un primer tiempo que manejó constantemente el balón Rangers de Talca, la visita no logró el empate y se fue al vestuario en desventaja.Para su mala fortuna, Unión San Felipe aprovechó a los 60’ minutos del segundo tiempo su primer ataque del complemento, el cual concluyó con gol de Benjamín Aravena con un cabezazo letal en el área.

Después del gol de Aravena, hubo un conflicto entre las hinchadas a los 65’ minutos, ya que se registraron lanzamiento de piedras entre fanáticos de la escuadra local con la visitante. Este conflicto no duró más de dos minutos por el control de las fuerzas policiales.

Cuando la derrota de Rangers era inminente, una luz de esperanza se presentó a los 92′ minutos con un gol de cabeza de Damián González, el cual no fue suficiente para la remontada de la escuadra visitante. En la última jugada del encuentro, Vásquez desvío un remate abajo del arco de Unión San Felipe y no pudo igualar el marcador.

¿Cuándo vuelven a jugar San Felipe y Rangers?

Unión San Felipe deberá viajar hasta el sur del país para visitar a Deportes Temuco por la fecha 13 de la competencia. El partido entre el Pije y el Uní Uní se disputará el próximo sábado 23 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Germán Becker.

Por su parte, Rangers deberá recibir a Santiago Wanderers por la fecha 13 de la Primera B 2026. El duelo entre Rojinegros y Caturros se disputará el próximo viernes 22 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azocar.