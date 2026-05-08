Deportes Copiapó y Unión San Felipe se miden este domingo por la Fecha 11 de la Primera B 2026 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla en la Región de Atacama, en un duelo en el que ambos elencos quieren alejarse del fondo de la tabla de posiciones.

Los copiapinos están undécimos con 12 unidades, mientras que los sanfelipeños están decimocuartos con nueve positivos, siendo ese el antepenúltimo puesto de la tabla de posiciones, por lo que ambos tienen urgencia de sumar de a tres.

¿Dónde ver EN VIVO Copiapó vs San Felipe por la Primera B 2026?

El partido de Copiapó vs San Felipe se transmite por TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs San Felipe?

Fecha: Domingo 10 de mayo

Domingo 10 de mayo Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó

Arbitros de Copiapó vs San Felipe

Árbitro: Francisco Soriano

1er asistente: Cristóbal Berríos

2do asistente: Wladimir Silva

4to árbitro: Diego Paredes

¿Cómo llegan Copiapó vs San Felipe?

Copiapó derrotó a Magallanes por 3-2 en su duelo más reciente, con una increíble remontada de dos goles en los descuentos, cortando así una racha de cuatro encuentros sin ganar. El León de Atacama ha tenido una campaña muy irregular y no ha podido enrielar dos victorias seguidas en la Primera B 2026.

Por su parte, Unión San Felipe ha ganado apenas uno de sus últimos siete partidos, situación que hizo insostenible la continuidad del DT Luis Landeros, quien fue destituido a mitad de semana. Este duelo lo dirigirá el interino Esteban Carvajal mientras se encuentra al entrenador que asumirá en propiedad en los aconcagüinos.

Formaciones probables para Copiapó vs San Felipe

Formación de Copiapó: Nicolás Temperini; Agustín Ortiz, Fabián Torres, Diego Opazo John Santander; Axl Ríos, Enzo Fernández, Iván Ledezma; Vicente Rojas, Lautaro Palacios y Carlos Ross. Héctor Almandoz.

Formación de San Felipe: Andrés Fernández; Luis García, Byron Guajardo, Kevin Serrano, Martín Ramirez; Diego Bravo, Axel León, Gonzalo Jara;, Bairo Riveros, Óscar Hneríquez y Agustín Fontana. DT: Esteban Carvajal.