Magallanes y Deportes Copiapó ven las caras este domingo 3 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo por fecha 10 de la Primera B 2026 El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

Ambos elencos llegan con presentes distintos, aunque tanto la Academia como el León de Atacama tienen la necesidad de sumar de a tres para seguir luchando por sus objetivos en la categoría.

¿Quién transmite Magallanes vs Copiapó por la Primera B 2026?

El compromiso entre Magallanes y Deportes Copiapó será transmitido en televisión a través de TNT Sports. Además, se podrá seguir vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Copiapó por la Primera B 2026?

Magallanes vs Deportes Copiapó juegan este domingo 3 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.

Fecha: Domingo 3 de mayo

Hora: 12:30 horas

Estadio: Municipal de San Bernardo

Árbitros de Magallanes vs Copiapó

Árbitro: Gustavo Ahumada

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Marcia Castillo

4to árbitro: Jorge Oses

¿Cómo llegan Magallanes y Copiapó?

Magallanes viene de conseguir un importante triunfo a domicilio sobre Unión San Felipe por la cuenta mínima, el cual le permitió escalar hasta el séptimo lugar de la Primera B con 15 puntos.

Por su parte, Deportes Copiapó llega tras sufrir una dolorosa derrota en casa. El León de Atacama cayó por 3-0 ante San Marcos de Arica y se quedó en la decimotercera ubicación con 9 unidades.

La última vez que ambos elencos se enfrentaron fue el 19 de octubre de 2025. En aquella ocasión los copiapinos se impusieron por 2-0 a la Academia en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Formaciones de Magallanes vs Copiapó

Formación de Magallanes

Joaquín Muñoz; Matías Vásquez, Alonso Walters, Jeremías James, Hans Salinas; Gamalier Guzmán, Javier Quiroz, Santiago Coronel; Rubén Farfán, Milton Alegre y Matías Fredes.

Formación de Copiapó

Nicoáls Temperini; Agustín Ortiz, Fabián Torres, Diego Opazo John Santander; Axl Ríos, Enzo Fernández, Iván Ledezma; Vicente Rojas, Lautaro Palacios y Carlos Ross.

Magallanes vs Copiapó minuto a minuto

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