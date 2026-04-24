Deportes Copiapó y San Marcos de Arica se miden este sábado 25 de abril a las 12:30 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, por la fecha 9 del Campeonato de Primera B. El partido pone cara a cara a dos equipos en momentos opuestos: los ariqueños llegan como el único equipo invicto del torneo, mientras que los atacameños acumulan dos derrotas seguidas y necesitan ganar para no seguir cayendo en la tabla.

La diferencia de rendimiento reciente es clara. San Marcos no conoce la derrota en las ocho fechas disputadas y viene de ganar 2-1 a Cobreloa en uno de los mejores partidos de la jornada anterior. Copiapó, en cambio, cayó 1-0 ante Deportes Antofagasta en la Perla del Norte y no gana hace tres fechas. El historial favorece al local: el último duelo entre ambos fue el 11 de octubre de 2025 y terminó 3-1 para Copiapó.

¿Dónde y cómo ver en vivo Copiapó vs San Marcos de Arica?

El partido se transmite por TNT Sports en señal básica y vía streaming en HBO Max. No hay señal abierta disponible para este encuentro.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs San Marcos de Arica?

Fecha: Sábado 25 de abril

Hora: 12:30 horas

Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó

El partido será dirigido por Benjamín Saravia, con Diego Gamboa y Emilio Bastías como asistentes. Nicolás Pozo actuará como cuarto árbitro.

Cómo llegan Copiapó y San Marcos a la fecha 9 de la Primera B

Deportes Copiapó acumula solo 9 puntos en el torneo y marcha décimo en la tabla, con un registro de 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. En sus últimas cinco presentaciones venció 2-0 a Iquique e igualó con San Luis (2-2) y Curicó (1-1), pero cayó 4-2 ante Recoleta y 1-0 ante Antofagasta. La localía en el Valenzuela Hermosilla aparece como una oportunidad que no puede desperdiciar si quiere salir del fondo.

San Marcos de Arica, en cambio, es el único equipo invicto del torneo. Los ariqueños son sextos con 14 puntos y un registro de 3 victorias y 5 empates en 8 fechas, sin conocer la derrota. En sus últimas cinco presentaciones empataron con Wanderers (0-0) y Unión San Felipe (1-1), y luego encadenaron tres victorias consecutivas ante Unión Española (2-0), Rangers (3-2) y Cobreloa (2-1). Llegan con confianza, en racha y con el objetivo claro de escalar posiciones.

Formaciones probables de Copiapó vs San Marcos de Arica

Héctor Almandoz repetiría el esquema de las últimas fechas en Copiapó, con Nicolás Temperini bajo los palos y una línea de cinco en el mediocampo que incluye a Iván Ledezma y Jhon Santander.

La probable alineación: Nicolás Temperini; Agustín Ortiz, Fabián Torres, Claudio Zamorano, Carlos Ross; Axl Ríos, Iván Ledezma, Jhon Santander, Marcelo Filla; Maximiliano Rojas y Manuel López.

San Marcos de Arica apostaría por la misma base que viene de vencer a Cobreloa, con Iván Sandrock manteniendo el bloque que sostiene el invicto.

La probable alineación: Benjamín Tapia; Guillermo Cubillos, Álvaro Cazuela, Javier Rivera, Yerko Águila; Cristóbal Guerra, Camilo Rencoret, Boris Sagredo; Nahuel Donadell, Camilo Melivilú, Adriano Galleguillos.

Minuto a minuto de Copiapó vs San Marcos de Arica