San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta animan un duelo norteño este domingo por la Fecha 12 de la Primera B 2026, en el que hay muchas cosas que decir en la parte alta de la tabla de posiciones, incluso con la posibilidad de un nuevo líder.

Los ariqueños pueden quedar en lo más alto junto a Cobreloa con 24 puntos, aunque para ello debe esperar que Puerto Montt se enrede en su visita a San Luis en Quillota. Por su parte, Antofagasta tiene un punto menos que su rival y puede llegar hasta los 23, por lo que puede aspirar incluso a ser sublíder.

¿Quién transmite San Marcos vs Antofagasta EN VIVO por la Primera B 2026?

El compromiso de San Marcos vs Antofagasta será transmitido por TV por TNT Sports y por streaming por HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Antofagasta?

San Luis y Puerto Montt se enfrentan este domingo 17 de mayo a las 17:30 horas.

Fecha: Domingo 17 de mayo

Horario: 17:30 horas

Estadio: Carlos Dittborn, Arica

Árbitros de San Marcos vs Antofagasta

Árbitro: Benjamín Saravia

1er asistente: Rodolfo Vera

2do asistente: Matías Medina

4to árbitro: Juan Lara

¿Cómo llegan San Marcos y Antofagasta?

San Marcos de Arica empató su último duelo contra Curicó Unido por 2-2, pero antes de eso ganó cinco partidos de forma consecutiva, lo que explica en buena forma su gran posición en la tabla de la Primera B.

Antofagasta lamentó apenas una victoria en sus últimos ocho encuentros, lo que también denota el buen momento de los Pumas y su pelea por la cima, semana a semana en la categoría de plata del fútbol chileno.

Formaciones de San Luis vs Puerto Montt

Formación de Antofagasta: Fernando Hurtado; Mathías Suárez, Cristian Diaz, Bastián Tapia, Alex Ibacache; Adrian Cuadra, Diego Rojas, Sebastian Leyton; Matías Gallegos, Brayan Hurtado y Josepablo Monreal. DT: Luis Marcoleta.

Formación de Puerto Montt: Gonzalo Collao; Kevin González, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto; José Manuel Cárdenas, Gabriel Castillo, Byron Nieto, Reiner Castro; Alexis Sabella y Luciano Vásquez. DT: Emiliano Astorga.

San Luis vs Puerto Montt, minuto a minuto

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