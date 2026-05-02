San Marcos de Arica y Deportes Recoleta cerrarán la décima jornada de la Primera B 2026. El duelo entre celestes y albiazules se disputará el próximo lunes 4 de mayo a partir de las 20:30 horas en el Estadio Carlos Dittborn. A pesar de que la fecha pasada uno ganó y el otro perdió, ambas escuadras se encuentran entre los cinco mejores de la tabla de posiciones, por lo que una victoria podría dejarlos en la cima de la competencia.

Los dirigidos por Iván Sandrock son el único equipo invicto en la competencia, donde registran cinco empates y cuatro victorias, las que justamente son las de sus últimos cuatro encuentros. Por su parte, la escuadra albiazul viene de caer en la última fecha pero se mantuvo en la parte alta con oportunidades de alcanzar la cima del Ascenso.

¿Dónde y cómo ver en vivo San Marcos vs Recoleta?

El encuentro entre los Bravos del Morro y los Textileros será transmitido por la TV por las señales de TNT Sports Premium, mientras que también se emitirá por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Recoleta?

Fecha: Lunes 4 de mayo.

Hora: 20:30 horas

Estadio: Carlos Dittborn, Arica.

El enfrentamiento entre San Marcos y Recoleta será dirigido por el juez central Francisco Soriano, quien será acompañado por los asistentes Sergio Lagos y Brian Ben-Hur. Por su parte, el rol de cuarto árbitro estará a cargo de Fabián Reyes.

Cómo llegan San Marcos y Recoleta a la fecha 10 de la Primera B

San Marcos de Arica llega a la décima jornada del Ascenso de la mejor forma posible, ya que viene de recolectar cuatro victorias seguidas. La Jornada pasada golearon de forasteros a Deportes Copiapó por 0-3. Con esta victoria, los Bravos del Morro se posicionan terceros con 17 puntos.

Por su parte, Deportes Recoleta sufrió una dura caída ante Deportes Antofagasta por 0-2, y desperdiciaron su oportunidad de ponerse como líderes del torneo. Con este resultado, los Textileros se mantienen en la quinta plaza de la tabla con 16 unidades.

Formaciones probables para San Marcos vs Recoleta

Posible formación de San Marcos de Arica: Benjamín Tapia; Guillermo Cubillos, Álvaro Cazuela, Javier Rivera, Yerko Águila; Cristóbal Guerra, Camilo Rencoret, Boris Sagredo; Nahuel Donadell, Camilo Melivilú, Adriano Galleguillos. DT: Iván Sandrock.

Posible formación de Recoleta: Álvaro Salazar; Brayams Viveros, Camilo Rodríguez, Frabrizio Tomarelli; Branco Provoste, Felipe Báez, Mikel Arguinarena, Nicolás Arismendy, Nicolás Carvajal; Germán Estigarribia y Pedro Sánchez. DT: Francisco Arrué.

Minuto a Minuto San Marcos vs Recoleta

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 10 San Marcos Sin Comenzar Deportes Recoleta

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