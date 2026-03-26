San Marcos de Arica y Unión Española se medirán este sábado 28 de marzo a las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la necesidad de sumar en una nueva jornada del torneo.

El encuentro será transmitido a través de la señal básica de TNT Sports y en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo San Marcos de Arica vs Unión Española?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos de Arica vs Unión Española?

El partido entre San Marcos de Arica y Unión Española se disputará este sábado 28 de marzo, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn.

🗓 Fecha: Sábado 28 de marzo

🕛 Hora: 12:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Carlos Dittborn

Árbitros del partido entre San Marcos de Arica vs Unión Española

Árbitros: Por confirmar.

¿Cómo llegan San Marcos de Arica y Unión Española al partido?

San Marcos de Arica viene de empatar 1-1 ante San Luis, resultado con el que completó cinco igualdades consecutivas en el campeonato.

Unión Española, en tanto, llega tras imponerse por 2-1 a Deportes Puerto Montt, en un triunfo que le permitió sumar confianza de cara a este compromiso.

Probable formación de San Marcos de Arica

Benjamín Tapia; Augusto Barrios, Guillermo Cubillos, Matías Moya, Javier Rivera, Camilo Rencoret, Adriano Galleguillos, Nahuel Donadell, Cristóbal Guerra; Camilo Melivilú y Alfredo Ábalos.

Probable formación de Unión Española

Julio Fierro; Bastián Roco, Kevin Contreras, Sebastián Pereira; William Machado, Ignacio Núñez, Ulises Ojeda; Gabriel Norambuena, Mitchell Wassenne, Patricio Rubio y Pablo Aránguiz.

Minuto a minuto de San Marcos de Arica vs Unión Española