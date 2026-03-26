San Marcos de Arica y Unión Española se medirán este sábado 28 de marzo a las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la necesidad de sumar en una nueva jornada del torneo.
El encuentro será transmitido a través de la señal básica de TNT Sports y en HBO Max.
¿Quién transmite en vivo San Marcos de Arica vs Unión Española?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: HBO Max.
Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos de Arica vs Unión Española?
El partido entre San Marcos de Arica y Unión Española se disputará este sábado 28 de marzo, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn.
- 🗓 Fecha: Sábado 28 de marzo
- 🕛 Hora: 12:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Carlos Dittborn
Árbitros del partido entre San Marcos de Arica vs Unión Española
Árbitros: Por confirmar.
¿Cómo llegan San Marcos de Arica y Unión Española al partido?
San Marcos de Arica viene de empatar 1-1 ante San Luis, resultado con el que completó cinco igualdades consecutivas en el campeonato.
Unión Española, en tanto, llega tras imponerse por 2-1 a Deportes Puerto Montt, en un triunfo que le permitió sumar confianza de cara a este compromiso.
Probable formación de San Marcos de Arica
Benjamín Tapia; Augusto Barrios, Guillermo Cubillos, Matías Moya, Javier Rivera, Camilo Rencoret, Adriano Galleguillos, Nahuel Donadell, Cristóbal Guerra; Camilo Melivilú y Alfredo Ábalos.
Probable formación de Unión Española
Julio Fierro; Bastián Roco, Kevin Contreras, Sebastián Pereira; William Machado, Ignacio Núñez, Ulises Ojeda; Gabriel Norambuena, Mitchell Wassenne, Patricio Rubio y Pablo Aránguiz.