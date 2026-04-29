El Estadio Santa Laura proyecta una transformación estructural para posicionarse como el recinto más moderno de Santiago. Jorge Segovia, dueño de Unión Española, confirmó el plan para remodelar el reducto de Independencia con un objetivo directo: superar el estándar tecnológico del nuevo estadio de Universidad Católica. El proyecto arquitectónico contempla una inversión de 27 millones de dólares para alcanzar una capacidad de 25.000 espectadores, todos protegidos por una cubierta integral.

¿Cómo será el nuevo Estadio Santa Laura?

El diseño del renovado coliseo hispano busca romper con la precariedad de las últimas décadas. La remodelación se financiará mediante un desarrollo inmobiliario en los terrenos de la actual “Cancha 2”. Las claves del nuevo recinto son:

Aumento de aforo: La capacidad subirá de 19.887 a 25.000 asientos individuales.

La capacidad subirá de 19.887 a 25.000 asientos individuales. Techado integral: Cubierta total en los cuatro sectores del estadio para enfrentar lluvia y sol.

Cubierta total en los cuatro sectores del estadio para enfrentar lluvia y sol. Nuevas instalaciones: Construcción de palcos VIP, cafeterías, locales comerciales y un museo de trofeos.

“Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el estadio de la Católica”, afirmó Segovia a El Deportivo, comparando su ambición con la reciente inauguración del Claro Arena en San Carlos de Apoquindo. “La comuna se sentiría muy orgullosa. Y nos permitiría, además, no solamente remodelar el estadio, sino tener dinero disponible para mejorar el plantel, para hacer un equipo más competitivo”, agregó.

El conflicto que frena la remodelación del Santa Laura

Pese a tener el capital proyectado y los planos terminados, la construcción no ha podido iniciar. Segovia acusó a exmiembros de la antigua Corporación de Unión Española de “boicotear” el avance del proyecto mediante acciones judiciales que bloquean los permisos.

Según el empresario español, la Municipalidad de Independencia apoya el hito urbano, pero la disputa legal por los terrenos impide el inicio de faenas. Ante este escenario, el dirigente fue categórico: no se invertirá en mejoras parciales ni “manitos de gato” hasta que la justicia destrabe el proyecto de los 27 millones de dólares.

“Creo que es mi sueño y creo que es el de todos los hinchas también. De los hinchas verdaderos, no de los que se dedican a boicotear. No debe haber ningún hincha de Unión Española que no quiera tener el mejor estadio de Chile. Pero ya no vamos a hacer ninguna reforma en el estadio hasta que se nos apruebe el proyecto. Por parte de la municipalidad me consta que hay la mejor disposición, porque para la municipalidad sería un hito tener un estadio moderno, un conjunto armónico bien espectacular. Y ya digo que está parado simplemente por el capricho de 20 o 25 tipos de la Corporación, que lo único que les mueve es la envidia y el odio”, dijo.

El futuro de Unión Española y su localía en Independencia

La meta de Blanco y Rojo es dejar de ser el “comodín” del fútbol chileno para localías externas y consolidar un patrimonio propio de elite. El modelo de negocio del nuevo Santa Laura busca generar excedentes que impacten directamente en el presupuesto del primer equipo para fichajes. De concretarse el permiso municipal, el sector norte de Santiago contaría con el primer estadio privado 100% techado del país, elevando la plusvalía de la zona de Plaza Chacabuco.