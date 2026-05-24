Deportes Copiapó y Unión Española serán los encargados de cerrar el telón a la fecha 13 de la Primera B 2026, en un encuentro trascendental para ambas escuadras, ya que uno busca escapar de la mitad de la tabla y otro entrar en los puestos de más arriba en la división. El duelo entre el León de Atacama y los Hispanos está pactado para este lunes 25 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

El duelo enfrenta a Copiapó que actualmente se posiciona undécimo en la división con 15 unidades, mientras que Unión Española se encuentra séptimo con 20 puntos. Una victoria para la visita le significaría trepar hasta la cuarta posición, siendo un repunte trascendental para los Hispanos tras un complejo inicio en la división.

¿Quién transmite Copiapó vs Unión Española por la Primera B?

El encuentro entre Deportes Copiapó y Unión Española será emitido por las señales de TNT Sports Premium, y también contará con la transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Unión Española?

Fecha: lunes 25 de mayo.

lunes 25 de mayo. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó.

Árbitros de Copiapó vs Unión Española

Árbitro : Juan Ibarra.

: Juan Ibarra. 1er asistente : Gabriel Ureta.

: Gabriel Ureta. 2do asistente : John Calderón.

: John Calderón. 4to árbitro: Vixtor Abarzúa.

¿Cómo llegan Copiapó y Unión Española?

En la jornada pasada Deportes Copiapó sufrió una goleada en condición de visitante ante Cobreloa. Fue por 4-1 en el Estadio Zorros del Desierto, donde el León de Atacama no logró imponer su juego en el hogar de Cobreloa y se estancó en la undécima posición con 15 unidades.

Por su parte, Unión Española llega con un gran presente a la fecha 13, ya que venció en condición de local a Deportes Iquique por 2-1. Con esta victoria, los Hispanos acumulan cuatro triunfos al hilo y se posicionan séptimos con 20 puntos.

Formaciones de Copiapó vs Unión Española

Probable formación de Copiapó:

Nicolás Temperini; Marcelo Filla, Agustín Ortiz, Fabián Torres, Nicolás Suárez, John Santander; Claudio Zamorano, Francisco Espoz, Axl Ríos; Carlos Ross, Lautaro Palacios.

Probable formación de Unión Española:

Julio Fierro; Kevin Contreras, José Aja, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; William Machado, Ignacio Núñez, Felipe Massri; Ulises Ojeda, Andrés Vilches y Mitchell Wassenne.

Minuto a minuto de Copiapó vs Unión Española