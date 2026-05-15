Cobreloa y Deportes Copiapó se enfrentan este sábado 16 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, por la fecha 12 del Campeonato de Primera B.

Los nortinos llegan golpeados tras sufrir una goleada de 5-1 ante Santiago Wanderers en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, resultado que opaca su posición privilegiada en la tabla. Copiapó, en cambio, viene con confianza luego de superar 2-1 a Unión San Felipe en el Luis Valenzuela Hermosilla. Pese al tropiezo, Cobreloa sigue en el segundo lugar y tiene en este partido de local una oportunidad para consolidarse; Deportes Copiapó busca acortar distancias y meterse en la pelea por los puestos de arriba.

El último cruce entre ambos fue el 24 de agosto de 2025 y terminó 1-1 en el Zorros del Desierto. Ese empate como antecedente más reciente deja abierto el partido: Cobreloa no pudo ganarle en casa la temporada pasada, y Copiapó sabe que puede hacer daño en Calama.

¿Dónde y cómo ver en vivo Cobreloa vs Deportes Copiapó?

El partido se transmite por TNT Sports Premium en señal de cable y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Deportes Copiapó?

Fecha: Sábado 16 de mayo

Hora: 15:00 horas

Estadio: Zorros del Desierto, Calama

El partido será dirigido por Rodrigo Rivera, con Joaquín Arrué y Sebastián Pérez como asistentes. Víctor Abarzúa actuará como cuarto árbitro.

Cómo llegan Cobreloa y Deportes Copiapó a la fecha 12 de la Primera B

Cobreloa viene de su peor resultado del campeonato: la derrota por 5-1 ante Santiago Wanderers en Valparaíso encendió las alarmas pese a que el equipo de Calama sigue siendo segundo en la tabla con 21 puntos. En 11 partidos disputados, los nortinos acumulan 6 triunfos, 3 empates y 2 derrotas, números que los ubican como candidatos reales, pero que exigen una respuesta inmediata después del golpe recibido.

Deportes Copiapó llega en mejor estado anímico. El triunfo 2-1 sobre Unión San Felipe en el Luis Valenzuela Hermosilla le permitió sumar de a tres y quedarse con 15 puntos, en el noveno puesto. Con un registro de 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas en 11 partidos, el equipo atacameño no está lejos de la zona de clasificación y ve este duelo ante un rival en mal momento como una chance concreta de escalar.

Formaciones probables para Cobreloa vs Deportes Copiapó

Cobreloa apostaría por Gustavo Gotti y Cristian Insaurralde como dupla delantera, con Matías Sandoval por derecha para generar desequilibrio. La probable alineación: Diego Tapia; Bastián San Juan, Rodolfo González, Diego García, Facundo Velazco; Cristian Muga, Sebastián Zúñiga, Jorge Paul Gática; Matías Sandoval, Gustavo Gotti y Cristian Insaurralde.

Deportes Copiapó se ordenará con Vicente Rojas, Lautaro Palacios y Carlos Ross en el frente de ataque, respaldados por un mediocampo de tres. La formación probable: Nicolás Temperini; Agustín Ortiz, Fabián Torres, Diego Opazo, John Santander; Axl Ríos, Enzo Fernández, Iván Ledezma; Vicente Rojas, Lautaro Palacios y Carlos Ross.

Minuto a minuto de Cobreloa vs Deportes Copiapó