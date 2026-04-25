Cobreloa y San Luis chocan este domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama por la Fecha 9 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

Los Loínos tienen la ilusión de subir a la cima de la tabla de posiciones, aunque para eso deben ganar y esperar derrotas de Puerto Montt y Recoleta. Por su parte, los Canarios quieren dejar la medianía de la tabla de posiciones y enrielar triunfos consecutivos.

¿Quién transmite Cobreloa vs San Luis por la Primera B 2026?

El encuentro entre Cobreloa y San Luis será transmitido a través de la señal de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs San Luis por la Primera B 2026?

Cobreloa vs San Luis chocan este domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Fecha: Domingo 26 de abril

Hora: 15:00 horas

Estadio: Zorros del Desierto (Calama)

Árbitros de Cobreloa vs San Luis

Árbitro: Francisco Soriano

1er asistente: Matías Medina

2do asistente: Jorge González

4to árbitro: Víctor Abarzúa

¿Cómo llegan Cobreloa y San Luis?

Cobreloa viene de caer por 2-1 contra San Marcos de Arica. Los Zorros del Desierto están inmersos en una irregularidad que los tienen con apenas dos victorias en los últimos cinco partidos, resultados que les han impedido adueñarse del primer lugar en la Primera B.

San Luis, en tanto, venció a Iquique por 2-1 el pasado fin de semana y sumó su segundo triunfo en el torneo, dando un poco de aire al ciclo de Humberto “Chupete” Suazo.

Formaciones de Cobreloa y San Luis

Formación de Cobreloa

Diego Tapia; Youssef González, Diego García, Rodolfo González, Lucas Cornejo; Tomás Aránguiz, Cristian Muga; Jorge Paul Gatica, Facundo Velazco, Sebastián Zúñiga; Gustavo Gotti. DT: César Bravo.

Formación de San Luis

Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Sergio Vergara, Luis Madrigal, Nicolás Muñoz, Guillermo Avello, Fabián Pastenes, Gonzalo Bustos y Mateo Guerra. DT: Humberto “Chupete” Suazo.

Cobreloa vs San Luis, minuto a minuto