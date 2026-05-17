Datos Clave San Luis escapa del fondo: Los Canarios escalan a la novena posición con 16 unidades. Puerto Montt deja escapar la cima: Los Delfines se estancan en la tercera posición con 22 puntos y dejan escapar a Cobreloa en la tabla. Próxima fecha: San Luis recibirá a Magallanes. Por su parte, Deportes Puerto Montt recibirá a San Marcos de Arica.

San Luis de Quillota se hizo fuerte de local y logró una importantísima victoria por 4-1 ante Deportes Puerto Montt por la fecha 12 de la Primera B 2026. El duelo era uno de los más atractivos de la jornada debido a que la visita podía trepar a la cima, mientras que los Canarios necesitaban los tres puntos para escapar de la parte baja de la tabla y acercarse a la parte alta.

Con la victoria de la escuadra local, San Luis trepa hasta la novena posición y suma 16 unidades, mientras que Deportes Puerto Montt deja escapar una oportunidad inigualable de ser líder de la división, ya que se estanca en la tercera plaza con 22 unidades, y queda a dos de Cobreloa que está en la cima de la tabla.

Los goles de San Luis y Puerto Montt por la Primera B

En un duelo entretenido con idas y vueltas de ambas escuadras, el primero en golpear fue San Luis, ya que a los 28’ minutos tras un tiro de esquina fue el atacante Luis Madrigal quien recibió de cabeza y mandó a las redes del arco visitante para marcar la apertura del marcador en el Estadio Lucio Fariña.

Dos minutos después se generó una acción insólita para ambas escuadras, ya que el goleador de los locales, Luis Madrigal y el defensor de Puerto Montt, Ariel Morales, se envolvieron en un conflicto que estuvo a nada de irse a los puños. El juez del encuentro decidió expulsar a ambos jugadores, por lo que el duelo sería reanudado con 10 jugadores para cada equipo.

Tras las dos expulsiones, la cancha tuvo más espacios para ambos equipos, y fueron los locales quienes aprovecharon a los 36’ minutos, con un gol de Nicolás Muñoz con un remate cruzado inatajable para el portero de los visitantes. A pesar de los dos goles de desventaja, Puerto Montt reaccionó rápidamente, y a los 46’ minutos fue Luciano Vásquez quien de cabeza marcó el descuento para los Delfines.

En el segundo tiempo no hubieron muchas acciones de gol, pero Gamal Plaza tuvo dos acciones para aumentar el marcador. A los 72′ minutos cruzó el penal para el tercero de los Canarios y a los 91′ marcó el cuarto de la tarde con un remate cruzado.

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Puerto Montt?

San Luis de Quillota tendrá que recibir por la próxima jornada del Ascenso a Magallanes. El duelo entre Canarios y el Manojito de Claveles se disputará el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Municipal Lucio Fariña a partir de las 20:00 horas.

Por su parte, Deportes Puerto Montt volverá a su hogar para recibir a San Marcos de Arica. El duelo válido por la fecha 13 de la Primera B 2026 se jugará también el próximo domingo 24 de mayo, pero a partir de las 15:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue.