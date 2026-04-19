San Luis de Quillota, con Humberto Suazo en la banca, se impuso a Deportes Iquique por 2-1 y dio un gran salto en la tabla de posiciones de la Primera B 2026.

San Luis llegó al noveno puesto de la liga de ascenso con 10 unidades y comienza, poco a poco, a meterse en la disputa por un puesto en el playoff de fin de año.

Iquique, por su parte, se hunde en la tabla y entra en una crisis deportiva. El elenco del norte no levanta y es candidato a bajar a Segunda División. 

Goles de San Luis vs iquique

San Luis tuvo un inicio electro y a los 5 minutos Gael Acosta aprovechó un pésimo despeje de la defensa iquiqueña y definió con remate sutil para el 1-0 para el Canario.

Sobre el final del primer tiempo, Iquique encontró la paridad con uno de los pocos desbordes que tuvo. Álvaro Ramos capturó un centro con la pierna izquierda y remató de derecha para el 1-1. 

En el segundo tiempo San Luis salió a buscar el partido y encontró el gol a los 65 minutos los Canarios recuperan el balón cerca de la línea de fondo, sacan el centro y Sebastián parada pone el 2-1 para los quillotanos.

Próximos partidos de San Luis e Iquique 

San Luis de Quillota visitará a Cobreloa en Calama el próximo 26 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

Iquique cerrará la Fecha 9 el lunes 27 de abril a las 20:00 horas recibiendo a Santiago Wanderers. 

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B

Ranking – Primera B – 2026/2026
# Team Pts P W D L Diff GF GA
1
Deportes Recoleta 16 8 5 1 2 3 18 15
2
Cobreloa 15 8 4 3 1 8 15 7
3
Santiago Wanderers 15 8 4 3 1 4 14 10
4
San Marcos 14 8 3 5 0 4 10 6
5
Puerto Montt 13 7 4 1 2 4 10 6
6
Magallanes 12 8 3 3 2 1 13 12
7
Antofagasta 11 7 3 2 2 4 14 10
8
Deportes Temuco 10 7 2 4 1 3 13 10
9
Deportes Copiapó 9 7 2 3 2 0 10 10
10
Unión San Felipe 9 8 2 3 3 -5 7 12
11
Unión Española 8 8 2 2 4 -2 9 11
12
San Luis 7 7 1 4 2 -3 9 12
13
Curicó Unido 7 8 1 4 3 -6 9 15
14
Deportes Iquique 6 7 1 3 3 -2 7 9
15
Deportes Santa Cruz 6 8 1 3 4 -4 12 16
16
Rangers 2 8 0 2 6 -9 8 17