San Luis de Quillota, con Humberto Suazo en la banca, se impuso a Deportes Iquique por 2-1 y dio un gran salto en la tabla de posiciones de la Primera B 2026.

San Luis llegó al noveno puesto de la liga de ascenso con 10 unidades y comienza, poco a poco, a meterse en la disputa por un puesto en el playoff de fin de año.

Iquique, por su parte, se hunde en la tabla y entra en una crisis deportiva. El elenco del norte no levanta y es candidato a bajar a Segunda División.

Goles de San Luis vs iquique

San Luis tuvo un inicio electro y a los 5 minutos Gael Acosta aprovechó un pésimo despeje de la defensa iquiqueña y definió con remate sutil para el 1-0 para el Canario.

Sobre el final del primer tiempo, Iquique encontró la paridad con uno de los pocos desbordes que tuvo. Álvaro Ramos capturó un centro con la pierna izquierda y remató de derecha para el 1-1.

En el segundo tiempo San Luis salió a buscar el partido y encontró el gol a los 65 minutos los Canarios recuperan el balón cerca de la línea de fondo, sacan el centro y Sebastián parada pone el 2-1 para los quillotanos.

Próximos partidos de San Luis e Iquique

San Luis de Quillota visitará a Cobreloa en Calama el próximo 26 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

Iquique cerrará la Fecha 9 el lunes 27 de abril a las 20:00 horas recibiendo a Santiago Wanderers.

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B