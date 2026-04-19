San Luis de Quillota, con Humberto Suazo en la banca, se impuso a Deportes Iquique por 2-1 y dio un gran salto en la tabla de posiciones de la Primera B 2026.
San Luis llegó al noveno puesto de la liga de ascenso con 10 unidades y comienza, poco a poco, a meterse en la disputa por un puesto en el playoff de fin de año.
Iquique, por su parte, se hunde en la tabla y entra en una crisis deportiva. El elenco del norte no levanta y es candidato a bajar a Segunda División.
Goles de San Luis vs iquique
San Luis tuvo un inicio electro y a los 5 minutos Gael Acosta aprovechó un pésimo despeje de la defensa iquiqueña y definió con remate sutil para el 1-0 para el Canario.
Sobre el final del primer tiempo, Iquique encontró la paridad con uno de los pocos desbordes que tuvo. Álvaro Ramos capturó un centro con la pierna izquierda y remató de derecha para el 1-1.
En el segundo tiempo San Luis salió a buscar el partido y encontró el gol a los 65 minutos los Canarios recuperan el balón cerca de la línea de fondo, sacan el centro y Sebastián parada pone el 2-1 para los quillotanos.
Próximos partidos de San Luis e Iquique
San Luis de Quillota visitará a Cobreloa en Calama el próximo 26 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.
Iquique cerrará la Fecha 9 el lunes 27 de abril a las 20:00 horas recibiendo a Santiago Wanderers.
Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B
|Ranking – Primera B – 2026/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Deportes Recoleta
|16
|8
|5
|1
|2
|3
|18
|15
|
2
|Cobreloa
|15
|8
|4
|3
|1
|8
|15
|7
|
3
|Santiago Wanderers
|15
|8
|4
|3
|1
|4
|14
|10
|
4
|San Marcos
|14
|8
|3
|5
|0
|4
|10
|6
|
5
|Puerto Montt
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|
6
|Magallanes
|12
|8
|3
|3
|2
|1
|13
|12
|
7
|Antofagasta
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|
8
|Deportes Temuco
|10
|7
|2
|4
|1
|3
|13
|10
|
9
|Deportes Copiapó
|9
|7
|2
|3
|2
|0
|10
|10
|
10
|Unión San Felipe
|9
|8
|2
|3
|3
|-5
|7
|12
|
11
|Unión Española
|8
|8
|2
|2
|4
|-2
|9
|11
|
12
|San Luis
|7
|7
|1
|4
|2
|-3
|9
|12
|
13
|Curicó Unido
|7
|8
|1
|4
|3
|-6
|9
|15
|
14
|Deportes Iquique
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|7
|9
|
15
|Deportes Santa Cruz
|6
|8
|1
|3
|4
|-4
|12
|16
|
16
|Rangers
|2
|8
|0
|2
|6
|-9
|8
|17