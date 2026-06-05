Deportes Iquique yDeportes Recoleta se ven las caras este sábado 6 de junio desde las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 15 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Iquique vs Recoleta por la Primera B?

El encuentro entre Deportes Iquique y Recoleta será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs Recoleta por la Primera B?

Deportes Iquique y Deportes Recoleta se enfrentan este sábado 6 de junio a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 15 de la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 6 de junio

Hora: 20:30 horas

Estadio: Tierra de Campeones, Iquique

Árbitros de Iquique vs Recoleta

Árbitro: Francisco Gaggero

1er asistente: Matías Medina

2do asistente: Cristian Espíndola

4to árbitro: Camilo Riquelme

¿Cómo llegan Iquique vs Recoleta?

Deportes Iquique atraviesa un difícil momento en la Primera B. Los Dragones Celestes vienen de caer 4-3 ante Magallanes y acumulan cinco partidos sin ganar, por lo que decidieron cambiar a su entrenador. Este sábado se estrenará en la banca Héctor Peña en la banca, DT que fue oficializado el pasado miércoles para intentar revertir la situación que tiene al equipo en el antepenúltimo puesto.

Recoleta, en tanto, enfila tres duelos sin conocer de victorias. Su último encuentro fue un empate sin goles ante San Luis, aunque su gran inicio de temporada le permite mantenerse en el noveno puesto con 21 puntos, a solo 7 del líder Cobreloa.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue en la temporada 2023, justamente en el Tierra de Campeones, donde los locales vencieron por 2-1.

Formaciones de Iquique vs Recoleta

Formación de Iquique

Daniel Castillo; Dilan Rojas, Jorge Ayala, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Joaquín Pereyra, Diego Orellana, Brayan Garrido; Antony Henríquez, Isaac Díaz e Iam González. DT: Héctor Peña.

Formación de Recoleta

Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Cristian González; Guillermo Madrigal, Luis Muñoz, Gamal Plaza; Diego González, Gonzalo Bustos, Sebastián Parada. DT: Francisco Arrué.

Iquique vs Recoleta minuto a minuto