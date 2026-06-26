Deportes Limache y Deportes Iquique protagonizan este sábado 27 de junio uno de los duelos más atractivos de la fecha 4 del Grupo A de la Copa Chile 2026. El partido se disputará desde las 17:00 horas en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Limache y se jugará en paralelo al otro encuentro del grupo entre San Marcos de Arica y Coquimbo Unido. Con cuatro puntos cada uno y el primer lugar del grupo todavía al alcance, cualquier resultado puede reconfigurar completamente la tabla antes de la última jornada.

El historial reciente entre ambos entrega argumentos para los dos bandos. En la Liga de Primera 2025, Limache superó 2-0 a Iquique el 14 de abril, pero los Dragones Celestes se tomaron revancha el 30 de agosto con un 2-1 en condición de local. Dos equipos que se conocen bien y que han demostrado ser capaces de ganar cuando se miran de frente.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Limache vs Deportes Iquique?

El partido no cuenta con señal abierta ni transmisión televisiva confirmada.

TV: Sin transmisión confirmada

Sin transmisión confirmada Streaming: Sin transmisión confirmada

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache vs Deportes Iquique?

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Sábado 27 de junio de 2026 Hora: 17:00 horas

17:00 horas Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández, Limache

La terna arbitral estará compuesta por Víctor Abarzúa como árbitro principal, con Eric Pizarro y Emilio Bastías como asistentes y Rodrigo Carvajal como cuarto árbitro.

Cómo llegan Deportes Limache y Deportes Iquique a la fecha 4 de la Copa Chile

Deportes Limache llega con el impulso de su mejor resultado en el torneo. El Tomate Mecánico, dirigido por Víctor Rivero, goleó 3-1 a San Marcos de Arica en la fecha anterior con goles de Joaquín Montecinos, Vicente Álvarez y Jean Meneses, rompiendo una racha negativa y asentándose en el segundo lugar del Grupo A. Con 2 partidos jugados, 1 victoria y 1 empate y 0 derrotas, los limachinos suman 4 puntos y llegan de local con la confianza al tope.

Deportes Iquique viene de tropezar ante Coquimbo Unido, que los goleó 3-0 en la fecha 2 del grupo. Los Dragones del Desierto, comandados por Hernán Peña, acumulan 4 puntos en 3 partidos con 1 victoria, 1 empate y 1 derrota, y tienen la particularidad de haber disputado un partido más que Limache con el mismo puntaje. Necesitan ganar para no perder terreno en la pelea por el liderato y mantener opciones reales de ser primeros.

Formaciones probables para Deportes Limache vs Deportes Iquique

Deportes Limache plantearía una línea de cuatro defensas con tres volantes y un trío ofensivo en el que Jean Meneses y Daniel Castro aparecen como las principales amenazas. La alineación probable es: Matías Bórquez; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; Carlos Morales, César Fuentes, Flavio Moya; Jean Meneses, Marcos Arturia y Daniel Castro.

Deportes Iquique optaría también por un esquema de cuatro en el fondo con dos puntas en referencia a Iam González y Bayron Barrera. La oncena probable es: Zacarías López; Vicente Concha, Dilan Rojas, Nicolás Ayala, Franco Ledesma; Brayan Garrido, Daniel Arias, Álvaro Ramos, Felipe Espinoza; Iam González y Bayron Barrera.

Tabla Grupo A – Copa Chile