Datos Clave Castigo revocado: La Segunda Sala dejó sin efecto la medida que impedía a Deportes Limache inscribir jugadores. El motivo: La denuncia de la Unidad de Control Financiero fue presentada un día después del plazo reglamentario. Consecuencia: El cuadro tomatero podrá incorporar futbolistas durante el mercado correspondiente a la temporada 2027.

Hace aproximadamente un mes, Deportes Limache recibió una sanción que amenazaba con condicionar por completo la planificación de su próxima temporada. El cuadro tomatero quedó impedido de inscribir jugadores durante el mercado de fichajes correspondiente a 2027.

El castigo se originó por una denuncia de la Unidad de Control Financiero de la ANFP, que acusó al club de superar el límite de gasto permitido para conformar su plantel. Sin embargo, la apelación presentada por los el cuadro Cervecero dio un giro completo al caso por una falla en la tramitación.

La Segunda Sala detectó que la denuncia había sido ingresada un día fuera del plazo reglamentario. Ese retraso fue suficiente para anular el procedimiento sin revisar si el club efectivamente incumplió las normas financieras.

¿Por qué el Tribunal anuló el castigo contra Deportes Limache?

La Segunda Sala anuló la sanción porque la denuncia de la Unidad de Control Financiero fue ingresada un día después del plazo reglamentario. Ese retraso bastó para dejar sin efecto el procedimiento, sin que el Tribunal se pronunciara sobre el fondo de la acusación.

La denuncia sostenía que Deportes Limache había superado el límite de gasto permitido para la conformación de su plantel, calculado sobre los ingresos promedio obtenidos entre 2023 y 2025.

Sin embargo, la Segunda Sala no determinó si el club había incumplido o no la normativa financiera. La sanción fue revocada exclusivamente porque la acusación fue presentada fuera de plazo.

¿Puede Deportes Limache fichar jugadores para 2027?

Al quedar sin efecto la prohibición, Deportes Limache podrá inscribir futbolistas en el mercado correspondiente a la temporada 2027.

La resolución permite que el cuadro tomatero planifique su próximo plantel sin la limitación impuesta en primera instancia. La dirigencia podrá incorporar jugadores si lo considera necesario para sus objetivos deportivos.

El club quedó liberado de esta causa, aunque la resolución no establece que la acusación financiera fuera incorrecta. El Tribunal simplemente no analizó ese punto debido a que la denuncia fue ingresada fuera del plazo establecido.

¿Por qué era tan importante revertir la sanción?

La prohibición habría condicionado la conformación del plantel de Deportes Limache durante toda una ventana de fichajes. El club no habría podido incorporar jugadores para cubrir salidas, lesiones o necesidades definidas por el cuerpo técnico.

La resolución evita esa desventaja y permite que la institución prepare la temporada 2027 en las mismas condiciones administrativas que los demás equipos del fútbol chileno.

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