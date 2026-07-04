Deportes Iquique y Coquimbo Unido deberán chocar por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Chile 2026. El enfrentamiento entre Dragones Celestes y Piratas se jugará este sábado 4 de julio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones, de Iquique.

El duelo será uno de los más atractivos de la fecha, debido a que Coquimbo es líder del grupo con 8 unidades, mientras que Iquique tiene un punto menos. El actual monarca del Campeonato Nacional podría clasificar a la siguiente fase del certamen si consigue los tres puntos, mientras que una victoria de los Dragones Celestes alargará la definición hasta la última jornada de los grupos.

¿Quién transmite Iquique vs Coquimbo por la Copa Chile 2026?

El choque entre los Dragones Celestes y los Piratas sí tendrá transmisión televisiva o plataformas de streaming. El duelo será emitido por las pantallas de TNT Sports Premium y la aplicación HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs Coquimbo por la Copa Chile 2026?

Deportes Iquique y Coquimbo Unido se veran las caras este sábado 4 de julio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones. Cabe destacar que el duelo es válido por el Grupo A de la Copa Chile 2026.

Fecha: Sábado 4 de julio.

Hora: 18:00 horas.

Estadio: Tierra de Campeones, Iquique.

Árbitros de Iquique vs Coquimbo

Árbitro: José Cabero

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: Hernán Banda

4to árbitro: Mathias Riquelme

¿Cómo llegan Iquique vs Coquimbo?

En cuatro fechas disputadas, Deportes Iquique se encuentra en como escolta del Grupo A con 7 unidades. Su último encuentro fue hace una semana de visita ante Deportes Limache, donde lograron una abultada victoria por 1-4 ante los Tomateros.

Por su parte, Coquimbo Unido no logró sellar su clasificación a mitad de semana ante Limache. En su visita a los Tomateros, los Piratas igualaron por la mínima y quedaron como líderes del grupo con 8 puntos.

El último encuentro entre Iquique y Coquimbo se vieron las caras por la tercera fecha de la Copa Chile 2026. El duelo disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso terminó con goleada por 3-0 para los Piratas.