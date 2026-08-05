Datos Clave Martín Palermo: Nuevo DT de Platense Enfrentará a Coquimbo: En octavos de final de la Copa Libertadores 2026 ¿Cuándo juegan?: 12 y 19 de agosto, partiendo en Argentina y terminando en Chile

Martín Palermo asumió como nuevo director técnico de Platense, elenco que será rival de Coquimbo Unido en los octavos de final de la Copa Libertadores. El Titán llega a una semana del compromiso ante los Piratas y tiene trabajo que hacer, ya que no empezó de buena forma el segundo semestre para el Calamar, con dos derrotas y un empate.

De hecho, el último fin de semana perdió 4-0 ante Talleres de Jorge Sampaoli, lo que motivó a la dirigencia a terminar su vínculo de Walter Zunino, con el fin de enrielar el rendimiento del equipo justamente pensando en los compromisos contra el elenco chileno.

Palermo tendrá solo un “ensayo” antes del duelo con Coquimbo

El debut de Martín Palermo en Platense se producirá este sábado 8 de agosto a las 20:30 horas contra Independiente de Gustavo Quinteros y Maximiliano Gutiérrez, por la liga argentina, el que será el último apretón del elenco trasandino antes de jugar ante Coquimbo Unido.

Palermo no tiene mucho tiempo para cambiar muchas cosas para este fin de semana ni tampoco para jugar con los aurinegros, aunque el conocimiento del fútbol chileno puede favorecerle, ya que tuvo pasos por Unión Española (2015-2018) y Curicó Unido (2020-2021).

¿Cuándo juega Coquimbo vs Platense por la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido enfrenta a Platense por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 el miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en el duelo de ida en Argentina.

La revancha será siete días después, el miércoles 19 de agosto a la misma hora, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, compromiso en el que se definirá el clásificado a cuartos.

Por el momento se conoce que ESPN y Disney + Premium transmitirán los partidos en nuestro país.

Añade Al Aire Libre como fuente preferida en Google Selecciona Al Aire Libre en Google para ver nuestros artículos con más frecuencia en la Búsqueda de Google y en Noticias destacadas. Añadir en Google