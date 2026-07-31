Palestino y Coquimbo Unido se miden este sábado 1 de agosto a las 17:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2026. El duelo será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

¿Quién transmite Palestino vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?

El cruce entre Palestino y Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional 2026 se transmitirá en vivo a través de TNT Sports Premium y también en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?

Palestino vs Coquimbo Unido juegan el sábado 1 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 17 del torneo.

Fecha: Sábado 1 de agosto

Hora: 17:30 horas

Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna

Árbitros de Palestino vs Coquimbo

Árbitro: José Cabero

1er asistente: Hernán Banda

2do asistente: John Calderón

4to árbitro: Mario Salvo

VAR: Reinerio Alvarado

AVAR: Joaquín Arrué

¿Cómo llegan Palestino y Coquimbo?

Palestino viene de sufrir una dolorosa caída en la fecha anterior luego de ser derrotado por 2-0 ante Ñublense. Con este resultado, los árabes se quedaron en el séptimo lugar con 24 puntos, por ahora fuera de puestos de copas internacionales.

Por su parte, Coquimbo Unido no jugó la jornada pasada luego que su partido ante la Universidad de Concepción fuese postergado debido al sistema frontal que afectó a la zona norte. Actualmente los piratas marchan quintos en la tabla de posiciones con 24 unidades, aunque con un duelo pendiente.

La última vez que el Tino y los aurinegros se enfrentaron fue el pasado 7 de febrero, cuando los dirigidos se impusieron por 3-1 en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Formaciones de Palestino vs Coquimbo

Formación de Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Sebastián Gallegos, Gonzalo Tapia, Nicolás Meza; Bryan Carrasco, Nelson Da Silva y César Munder. DT: Guillermo Farré.

Formación de Coquimbo

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Pablo Rodríguez, Guido Vadalá; Nicolás Johansen y Martín Mundaca. DT: Hernán Caputto.

Palestino vs Coquimbo minuto a minuto