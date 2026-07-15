Datos Clave Coquimbo mueve el mercado: Los piratas alistan el segundo semestre con una salida y un arribo clave. Salida inminente: El lateral Dylan Escobar dejaría el puerto para reforzar a Limache. Retorno especial: Por su parte, Joe Abrigo podría volver a vestir la camiseta pirata por cuarta vez para potenciar la ofensiva.

Coquimbo Unido mueve el mercado en ambas direcciones. Dylan Escobar, lateral derecho, estaría a punto de anunciarse como nuevo jugador de Deportes Limache, mientras que Joe Abrigo podría retornar al Barbón desde Palestino para convertirse en el segundo refuerzo del equipo de Hernán Caputto para el segundo semestre, tras la llegada del delantero Facundo Pons.

Coquimbo deja ir a Dylan Escobar

Según reportó Mi Radio LS, Escobar ya estaría entrenando bajo las órdenes de Víctor Rivero en Deportes Limache, club que además ya oficializó a Leonardo Valencia como refuerzo. El anuncio del lateral derecho como nuevo jugador del elenco de la Quinta Región sería inminente.

La salida de Escobar abre un cupo en el plantel de Caputto para incorporar un jugador que refuerce el sector ofensivo, posición clave para un equipo que en el segundo semestre deberá afrontar el Campeonato Nacional, la Copa Chile, la final de la Copa de la Liga ante O’Higgins y los octavos de final de la Copa Libertadores ante Platense.

Coquimbo busca concretar el regreso de Joe Abrigo

El elegido para reforzar el plantel es Joe Abrigo, atacante que podría dejar Palestino para retornar al Barbón por cuarta vez. El jugador defendió la camiseta pirata en tres etapas distintas: entre 2016 y 2017, en 2020 y entre 2022 y 2023, acumulando 88 partidos y 26 goles con el club coquimbano.

De concretarse su arribo, Abrigo llegaría en un momento clave para el equipo, que necesita reforzar su poder ofensivo para afrontar con garantías el exigente calendario que viene.