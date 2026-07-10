Datos Clave El trueque: Deportes Concepción y Limache negocian un intercambio de jugadores. Los protagonistas: Leonardo Valencia iría a Limache y Joaquín Montecinos llegaría al Conce. Herencia futbolera: Montecinos es hijo del histórico goleador lila Cristián Montecinos.

Dos equipos que vienen de perder pisada en el torneo encontraron una posible solución cruzada. Deportes Concepción y Deportes Limache, con una relación comercial que ya acumula varios traspasos en las últimas temporadas, negocian un trueque de jugadores que involucra a un histórico apellido del fútbol chileno.

El nombre que más resuena es el de Leonardo Valencia. El ex seleccionado nacional, que hace pocas semanas había descartado un regreso a Audax Italiano porque Concepción no daba luz verde para su salida, ahora sí asoma con destino al tomatero, en un giro que se explica por su bajo nivel: ni siquiera fue citado en el último duelo de Copa Chile ante Deportes Temuco.

¿Quién llegaría a cambio a Concepción?

Según informó Sabes Deportes, la operación traería de vuelta a Joaquín Montecinos desde Limache, extremo que en el sur ha ido alternando con Víctor Rivero sin ganarse un puesto fijo. Su fichaje tiene un condimento especial para la hinchada lila: es hijo de Cristián Montecinos, el goleador histórico que marcó época vistiendo esa misma camiseta.

¿Qué gana cada club con este movimiento?

Una salida a la medida de cada necesidad. Concepción, que logró escapar de la zona de descenso directo justo al cierre de la primera rueda, busca renovar el ataque con un apellido que ya conoce el cariño de la hinchada. Limache, en tanto, sumaría experiencia y un volante de recambio a un plantel que necesita revertir su bajón futbolístico. La buena sintonía histórica entre ambas dirigencias facilita que la negociación avance con fluidez de cara al cierre del mercado invernal.