Deportes Limache y San Marcos de Arica se enfrentan este domingo en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Chile 2026. Los tomateros llegan terceros con cinco puntos y necesitan ganar para meterse en zona de clasificación. Los Bravos del Morro, en cambio, son colistas con apenas una unidad y deben sumar para no quedar prácticamente eliminados.

El último duelo entre ambos fue el 19 de junio por la fecha 3 del mismo grupo, con victoria de Limache por 3-1 en el Estadio Carlos Dittborn de Arica. Un antecedente que favorece al local y que alimenta la confianza del Tomate Mecánico de cara a este compromiso.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Limache vs San Marcos de Arica?

Deportes Limache vs San Marcos de Arica será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache vs San Marcos de Arica?

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Hora: 20:00 horas

Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota

El partido será dirigido por Gastón Philippe, con Mario Lagos y Sebastián Castro como asistentes y Matías Valenzuela como cuarto árbitro.

Cómo llegan Deportes Limache y San Marcos de Arica a la fecha 5 de la Copa Chile

Deportes Limache suma cinco puntos en cinco partidos disputados y marcha tercero del Grupo A, a tres puntos del segundo lugar que ocupa Deportes Iquique. Su último resultado fue el empate 1-1 ante Coquimbo Unido en el partido pendiente de la fecha 2, un punto que les sirve pero que no alcanza para salir de la zona de peligro. Antes de eso, habían caído 4-1 como local ante Deportes Iquique, resultado que grafica su irregular campaña en el certamen.

San Marcos de Arica es el colista del Grupo A con apenas un punto en cinco partidos. Los Bravos del Morro vienen de dos derrotas consecutivas: primero ante Limache (1-3) y luego ante Coquimbo Unido (0-1) de visita. La clasificación a octavos de final se aleja con cada tropiezo y este domingo es un partido de vida o muerte para sus aspiraciones.

Formaciones probables para Deportes Limache vs San Marcos de Arica

San Marcos de Arica: Rodrigo Saracho; Álvaro Cazula, Augusto Barrios, Guillermo Cubillos, Yerko Águila; Camilo Recoret, Javier Rivera, Adriano Galleguillos; Camilo Melivilu, D’Hidier Pereira y Gonzalo Reyes.

Deportes Limache: Claudio González; Alfonso Parot, Augusto Aguirre, Axel Alfonzo, Javier Rojas; Yerko González, Jean Meneses, Misael Llantén; Daniel Castro, Gonzalo Sosa y Vicente Álvarez.