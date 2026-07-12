Coquimbo Unido y Unión La Calera juegan este domingo la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga 2026 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los Piratas llegan con la ventaja del 1-0 conseguido en La Calera y pueden sellar su clasificación a la gran final con su público. Los Cementeros, en cambio, están obligados a ganar por más de un gol para avanzar directamente; si ganan por la mínima diferencia, la llave se define en penales.

El partido de ida dejó más que el resultado: una polémica mano de Benjamín Gazzolo en el área pirata que ni el árbitro Mathías Riquelme ni el VAR sancionaron encendió la furia calerana. El técnico Martín Cicotello cuestionó públicamente la decisión y el duelo de vuelta llega cargado de tensión y con La Calera con una deuda pendiente.

¿Dónde y cómo ver en vivo Coquimbo Unido vs Unión La Calera?

Coquimbo Unido vs Unión La Calera no tendrá transmisión televisiva y se podrá ver exclusivamente a través de HBO Max en streaming. Quienes tengan contratado TNT Sports Premium en su TV de pago pueden acceder sin pagar suscripción adicional.

TV: No tendrá transmisión

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo Unido vs Unión La Calera?

Fecha: Domingo 12 de julio de 2026

Hora: 15:00 horas

Estadio: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Cómo llegan Coquimbo Unido y Unión La Calera a la vuelta de la semifinal

Coquimbo Unido llega a la vuelta con el 1-0 de ventaja, gol de Luis Riveros a los 29 minutos tras una asistencia de Nicolás Johansen. Los Piratas, dirigidos por Hernán Caputto, ganaron el Grupo A de la Copa de la Liga con 14 puntos, superando a Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción. Jugarán ante su público y con el colchón del resultado.

Unión La Calera necesita la remontada. Los Cementeros ganaron el Grupo D con 13 puntos y llegaron a semis como uno de los favoritos, pero la derrota en casa los pone en una posición delicada. El técnico Martín Cicotello seguirá reclamando la mano no cobrada, pero en cancha deberá encontrar la manera de vulnerar a Diego Sánchez al menos dos veces. Su goleador Sebastián Sáez será clave.

Formaciones probables para Coquimbo Unido vs Unión La Calera

Coquimbo Unido repetiría el once de la ida: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Pablo Rodríguez, Guido Vadalá; Nicolás Johansen y Martín Mundaca. DT: Hernán Caputto.

Unión La Calera saldría con: Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristian Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Vicente Lavín; Juan Manuel Requena, Joaquín Soto, Camilo Moya; Martín Hiriart, Matías Campos López y Sebastián Sáez. DT: Martín Cicotello.