Universidad de Chile y Unión La Calera vuelven a verse las caras este miércoles 1 de julio desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, en la fecha 2 del Grupo D de la Copa Chile 2026. El partido llega apenas una semana después del intenso 3-3 que protagonizaron en La Calera, en el duelo pendiente de la fecha 1, y con la tabla todavía completamente abierta. Los azules lideran el grupo con 7 puntos pero los Cementeros, que vienen de golear a Santiago Wanderers, se han instalado como un rival incómodo que ya le arrancó puntos una vez.

El antecedente del 24 de junio define el tono del cruce: Unión La Calera se puso 3-1 arriba en el Estadio Nicolás Chahuán y apuntaba a una victoria clara, pero la U reaccionó y con el doble de Ignacio Vásquez forzó el empate en los minutos finales. Ese resultado mantiene la tensión entre ambos y convierte este nuevo duelo en el Estadio Nacional en una revancha con sabor especial para los Cementeros, que saben que otro buen resultado podría meterlos de lleno en la pelea por la clasificación.

¿Dónde y cómo ver en vivo U de Chile vs Unión La Calera?

El partido tendrá transmisión televisiva y online. Los hinchas podrán verlo por TNT Sports Premium en señal de cable y a través de la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Unión La Calera?

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026

Miércoles 1 de julio de 2026 Hora: 20:30 horas

20:30 horas Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

La terna arbitral estará compuesta por Diego Flores como árbitro principal, con Alejandro Molina y Emilio Bastías como asistentes y Claudio Díaz como cuarto árbitro.

Cómo llegan U de Chile y Unión La Calera a la fecha 2 de la Copa Chile

Universidad de Chile llega como líder del Grupo D y con la confianza en alza. El equipo dirigido de manera interina por Fabricio Coloccini, mientras Fernando Gago se recupera del infarto que sufrió a mediados de junio, venció 2-0 a Unión San Felipe el domingo pasado con goles de Juan Martín Lucero y Agustín Arce. Con 3 partidos jugados, 2 victorias y 1 empate, los azules suman 7 puntos y están a un buen resultado de encaminar su clasificación a los octavos de final.

Unión La Calera llega en su mejor momento del torneo. Los Cementeros, conducidos por Martín Cicotello, golearon 4-0 a Santiago Wanderers con un doblete de Bayron Oyarzo más las conquistas de Francisco Pozzo y Martín Hiriart, resultado que los ubica terceros en el grupo con 4 puntos en 4 partidos (1 victoria, 1 empate y 2 derrotas). Aunque la diferencia de goles los complica, un triunfo en el Nacional los pondría a solo tres unidades de la cima con dos fechas por delante.

Formaciones probables para U de Chile vs Unión La Calera

Universidad de Chile mantendría el esquema que le ha dado resultados: cuatro en defensa, mediocampo de cuatro y Juan Martín Lucero como referencia de área.

La oncena probable es: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce, Elías Rojas; Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero.

Unión La Calera apostaría por el esquema con Sebastián Sáez como referencia de área y Bayron Oyarzo y Kevin Méndez por los costados.

La alineación probable es: Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Cristián Gutiérrez, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Carlo Villanueva, Joaquín Soto; Kevin Méndez, Sebastián Sáez y Bayron Oyarzo.