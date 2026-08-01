Palestino anotó un gol que perfectamente puede ser elegido como el mejor del año 2026: el autor fue Marcelo Eggel, quien vio adelantado al Mono Sánchez y pateó desde el círculo central para convertir el primer tanto del compromiso ante Coquimbo Unido. El golero rozó el balón, pero no pudo evitar su entrada al arco.

El hecho se produjo a los 16 minutos de juego, pero la alegría no le duró mucho, ya que a los 20′ llegó la igualdad de los Piratas a través de un penal de Nicolás Johansen en un compromiso válido por la Fecha 17 del Campeonato Nacional.

¿Quién es Marcelo Eggel, autor del gol de mitad de cancha en Palestino?

Marcelo Eggel es un volante argentino de 27 años que llegó a mitad de esta temporada como refuerzo de Palestino. De hecho, ante Coquimbo es apenas su segundo partido en el elenco de Guillermo Farré.

Viene cedido desde Deportivo Maipú de Argentina, elenco que milita en la Primera Nacional (Segunda División de ese país) y el préstamo dura una temporada, aunque si repite cosas como esta, seguramente buscarán extender su estadía en La Cisterna.

Eggel debutó en el profesionalismo en el Juventud Unida Universitarioi, teniendo un paso también por Orense de Ecuador, además del mencionado Maipú en dos períodos.