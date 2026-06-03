Datos Clave Anuncio oficial: Hector Peña fue presentado como nuevo director técnico de Iquique. Experiencia: El DT suma pasos por Arica, Melipilla, Antofagasta y otros clubes en el Ascenso. Difícil momento: Los Dragones Celestes son antepenúltimos en la Primera B con 12 puntos.

La temporada de Deportes Iquique ha estado muy por debajo de las expectativas. Los Dragones Celestes eran uno de los principales candidatos en la Primera B, sin embargo, actualmente marchan en el antepenúltimo puesto con solo 12 puntos.

Esta situación provocó que la dirigencia tomara cartas en el asunto, por lo que presentaron a su nuevo entrenador. Se trata de Hernán Peña, quien fue anunciado este miércoles como nuevo DT de los iquiqueños.

🐲🔜 El comienzo de una nueva etapa. ¡Éxito, profe Hernán! ¡Vamos con todo! 💪🏼#VamosDragones🐲 pic.twitter.com/wHfh4jHK6f — Deportes Iquique (@ClubDIquique) June 3, 2026

¿Quién es el nuevo DT de Iquique?

Hernán Peña se convirtió esta jornada en el nuevo director técnico de Deportes Iquique. El entrenador de 56 años asumió luego que los Dragones Celestes despidieran a Rodrigo Guerrero en la octava fecha del Ascenso.

Tras la salida de Guerrero, el encargado de asumir la banca de manera interina fue José Miguel Cantillana, sin embargo, no pudo revertir la situación y solo consiguió un triunfo en sus últimos seis compromisos.

Ahora la directiva busca dar un nuevo cambio de timón con Peña, quien tiene amplia experiencia en la Primera B, pasando por equipos como San Marcos de Arica, Deportes Melipilla y Deportes Antofagasta.

El nuevo DT llega junto a René Tejías, quien se desempeñará como ayudante técnico, y Felipe Hernández, quien integrará el área de preparación física del plantel.

Iquique atraviesa un complejo momento en la Primera B

Deportes Iquique no lo pasa bien este 2026. En 14 partidos jugados en la Primera B, los Dragones Celestes marchan antepenúltimos con 12 puntos y actualmente se encuentran más cerca de la zona de descenso que de puestos de liguilla.

En 14 compromisos solo registran dos triunfos, además de seis empates y seis derrotas. Peña tiene la misión de dar vuelta esta situación e intentar escalar en la tabla de posiciones para pelear por el ascenso a la Primera División del fútbol chileno.