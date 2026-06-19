Coquimbo Unido y Deportes Iquique se miden este sábado 20 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en lo que será la fecha 3 del Grupo A de la Copa Chile. El partido enfrenta al líder del grupo contra el recién llegado: los Dragones Celestes llegan punteros con 4 unidades, mientras que los Piratas debutan en el certamen y necesitan ganar de entrada para no nacer en desventaja en la tabla. En el Campeonato Nacional, Coquimbo viene de empatar 0-0 con O’Higgins, mientras que Iquique igualó 1-1 con Deportes Recoleta en el Tierra de Campeones por la Primera B.

El historial reciente favorece con claridad a Coquimbo Unido. Los Piratas vencieron 4-1 a Iquique por el Campeonato Nacional el 19 de julio de 2025, y antes, en febrero de ese mismo año, los aplastaron 3-0 como visitantes. Dos antecedentes que pesan sobre los Dragones Celestes y que convierten el debut copero de Coquimbo en un desafío con historia a favor.

¿Dónde y cómo ver en vivo Coquimbo Unido vs Deportes Iquique?

El partido se puede seguir por señal de cable y en plataforma de streaming. No hay transmisión en señal abierta.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo Unido vs Deportes Iquique?

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

El partido será dirigido por Rodrigo Carvajal, con Alejandro Molina y Diego Gamboa en las líneas y Jorge Oses como cuarto árbitro.

Cómo llegan Coquimbo Unido y Deportes Iquique a la fecha 3 de la Copa Chile

Coquimbo Unido debuta en el Grupo A sin haber disputado ningún partido en la fase de grupos, incorporándose en esta tercera fecha junto a los demás equipos de Primera División. El equipo de Hernán Caputto llega con la obligación de sumar de entrada para no quedar rezagado desde el arranque, y tiene a favor el historial reciente contra su rival. En el Campeonato Nacional, el empate 0-0 ante O’Higgins deja sensaciones neutras, pero la localía en Coquimbo puede ser un factor relevante.

Deportes Iquique llega como el equipo a vencer del Grupo A. Los Dragones Celestes de Héctor Peña suman 4 puntos tras dos fechas disputadas en la fase de grupos y tienen la oportunidad de ampliar su ventaja con una victoria ante el recién llegado. Sin embargo, el rendimiento fuera del certamen copero genera dudas: en la Primera B, vienen de empatar 1-1 con Deportes Recoleta en el Tierra de Campeones, lo que muestra un equipo que no siempre convierte su liderato copero en regularidad.

Formaciones probables para Coquimbo Unido vs Deportes Iquique

Coquimbo Unido plantearía un esquema con Nicolás Johansen como punta y Cristián Zavala, Guido Vadalá y Martín Mundaca detrás de él.

La alineación probable del equipo de Hernán Caputto es: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Elvis Hernández, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Salvador Cordero, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Guido Vadalá, Martín Mundaca; Nicolás Johansen.

Deportes Iquique apostaría por Antony Henríquez, Isaac Díaz e Iam González como tridente ofensivo, con Joaquín Pereyra, Diego Orellana y Brayan Garrido en el mediocampo.

Once probable de Héctor Peña: Daniel Castillo; Dilan Rojas, Jorge Ayala, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Joaquín Pereyra, Diego Orellana, Brayan Garrido; Antony Henríquez, Isaac Díaz e Iam González.