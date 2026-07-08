La carrera profesional de Edson Puch llegó oficialmente a su fin. El histórico atacante de Deportes Iquique confirmó este miércoles que se retira del fútbol luego de disputar apenas un encuentro en su esperado regreso, una reaparición que terminó siendo la última debido a las persistentes molestias en su tobillo.

El retorno del capitán había generado expectativa entre los hinchas del cuadro nortino después de varios meses fuera de las canchas. Sin embargo, los siete minutos que jugó frente a Coquimbo Unido por la Copa Chile, fueron suficientes para comprobar que la recuperación no le permitiría competir al nivel que siempre exigió de sí mismo, cerrando así una trayectoria marcada por títulos, presencia internacional y un lugar entre los grandes referentes del club.

¿Por qué Edson Puch decidió retirarse?

La razón fue una lesión que nunca logró superar completamente. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el exseleccionado chileno explicó que las molestias físicas terminaron inclinando una decisión que calificó como la más compleja de su carrera.

“Después de semanas sin poder disfrutar cada entrenamiento como siempre, por el dolor y las molestias en mi tobillo, he tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida”, escribió Edson Puch. Luego agregó: “El fútbol exige el máximo. Y yo siempre me exigí el máximo (…) Pero hoy mi cuerpo no está para este nivel de exigencia. Después de exámenes y conversaciones con especialistas, junto a mi familia hemos decidido dar un paso al costado del fútbol profesional”.

¿Con qué legado se despide Edson Puch?

El delantero deja una carrera que incluye el mayor logro de la historia reciente de la selección chilena. Como integrante de La Roja, fue parte del plantel campeón de la Copa América Centenario, además de consolidarse como uno de los futbolistas más representativos surgidos desde Iquique en las últimas décadas.

En su despedida, el Comando también quiso agradecer a quienes lo acompañaron durante su recorrido profesional: “Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo: de haber jugado con el corazón, de haber defendido cada camiseta con orgullo y de nunca dejar de luchar, incluso cuando el camino se puso difícil”.

Finalmente cerró con un mensaje dirigido a quienes estuvieron presentes durante toda su carrera: “Gracias a mi familia por estar siempre, a mis compañeros, cuerpos técnicos, hinchas y a cada persona que fue parte de este camino. Hoy termina una etapa, pero el amor por el fútbol y por mi gente seguirá intacto para siempre”.