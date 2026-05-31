Datos Clave Héroe al 90′: Cabezas marcó el 4-3 con 30 segundos en cancha tras entrar. Iquique Remontó Twice: Los nortinos igualaron dos veces tras ir perdiendo 2-0 y 3-2. Siete Goles Totales: El mejor partido de la fecha 14 de la Primera B 2026.

Magallanes e Iquique protagonizaron una guerra de goles en la fecha 14 de la Primera B 2026, la que ganó el elenco carabelero en el minuto 90.

Los capitalinos fueron sorprendidos por Dragones Celestes, que dieron mucha más batalla de la esperada y, por momentos, parecía que se llevaban el partido.

Finalmente, Magallanes se impuso por 4-3 en el mejor partido de la fecha.

Los goles del Magallanes vs Iquique

El partido comenzó con rápida ventaja para el conjunto Carabelero. A los 12 minutos de juego, un desborde por la zona derecha del ataque de Magallanes rompe la defensa nortina y, tras un centro atrás, Gamalier Guzmán le rompió el arco a Zacarías López para poner el 1-0.

El segundo gol del “Manojito de Claveles” fue a los 24’, Facundo peraza se hizo un picnic con la defensa de Iquique. El delantero carabelero recibió el balón en área chica con dos centrales encima y en un giro los dejó en el camino y luego remató libre.

El partido parecía liquidado, pero iquique quiso dar mucha pelea. A los 53’ Alvaro Ramos aprovechó un descuido de la defensa Carabelera y puso el descuento. 3 minutos después un contragolpe letal dejó a Agustín Venezia libre de marca y anotó el 2-2.

Magallanes sintió el golpe y respondió con un golazo de Matías Osorio, con un remate colocado, dejando el 3-2 para los capitalinos a los 58’. Pero Iquique estaba dispuesto a batallar y a los 61 minutos de juego Dilan Rojas soltó un latigazo para el 3-3.

El partido se definió en el final. Vicente Cabezas, que llevaba 30 segundos en cancha, aprovechó un centro rasante y puso el 4-3 para Magallanes a los 90 minutos de juego.

Los próximos partidos de Magallanes e Iquique

Magallanes cierra la primera ronda del torneo de ascenso visitando a Antofagasta el próximo 7 de junio.

Mientras que Deportes Iquique jugará de local frente a Recoleta el 6 de junio.

Así marcha la Primera B 2026