Magallanes dominó de principio a fin ante Deportes Recoleta en la fecha 13 de la Primera B y se llevó un triunfo por 3-2 que le permite escalar una posición en la tabla. Los locales se pusieron en ventaja a los 26 minutos y no la soltaron en todo el partido, aunque Recoleta lo intentó hasta el final con dos goles en el cierre que no alcanzaron para llevarse nada.

Magallanes llega a los 18 puntos y escala hasta el séptimo lugar, mientras que Recoleta conserva el sexto puesto con 19 unidades.

Los goles de Magallanes vs Deportes Recoleta por la Primera B

A los 26 minutos, Alessandro Toledo abrió la cuenta. Peraza filtró el pase al área, el delantero controló y definió cruzado abajo pese al achique del portero rival.

Facundo Peraza extendió la ventaja a los 41 minutos en una jugada de mayor elaboración: Walters recuperó la pelota, amago y habilitó a Peraza, quien giró, controló y con un disparo al ángulo sentenció el 2-0 antes del descanso.

En el segundo tiempo, a los 55 minutos, Gamalier Guzmán puso el tercero. Coronel le dio un pase entre líneas y el delantero remató rasante para el 3-0.

El único gol de Recoleta llegó a los 79 minutos: Pedro Sánchez aprovechó una habilitación, se proyectó al área y definió de cabeza para el descuento final.

A los 98 minutos, Facundo Martin anotó el segundo descuento: remate al arco de Mikel Arguinarena, reacción del portero y el delantero tomó el rebote para poner el 3-2 definitivo.

¿Cuándo vuelven a jugar Magallanes y Deportes Recoleta?

Deportes Recoleta abrirá la siguiente jornada de la Primera B recibiendo a Cobreloa el jueves 21 de mayo a las 15:00 horas.

Magallanes, en tanto, visitará a San Luis de Quillota el 24 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández.