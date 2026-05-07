Deportes Puerto Montt y Magallanes se enfrentan este viernes 8 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue en el primer partido de la fecha 11 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

El Velero buscará hacerse fuerte de local para recuperar la cima del Ascenso, mientras que la Academia quiere sorprender en el sur para recortar distancia en la parte alta de la tabla de posiciones. Este encuentro será uno de los encargados de dar el vamos a la undécima fecha del Ascenso.

¿Quién transmite Puerto Montt vs Magallanes por la Primera B 2026?

El compromiso entre Deportes Puerto Montt y Magallanes será transmitido en televisión a través de TNT Sports Premium y vía streaming por HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Magallanes por la Primera B 2026?

Deportes Puerto Montt vs Magallanes se enfrentan este viernes 8 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue por la undécima fecha de la Primera B 2026.

Fecha: Viernes 8 de mayo

Hora: 20:00 horas

Estadio: Bicentenario Chinquihue, Puerto Montt

Árbitros de Puerto Montt vs Magallanes

Árbitro: Víctor Abarzúa

1er asistente: Carlos Venegas

2do asistente: Sebastián Pérez

4to árbitro: Nicolás Pozo

¿Cómo llegan Puerto Montt vs Magallanes?

Puerto Montt llega a este encuentro luego de derrotar a domicilio a Rangers por la cuenta mínima, resultado que le permitió llegar a 19 puntos y quedar a solo dos del líder Cobreloa. Por su parte, Magallanes viene de caer en condición de local frente a Deportes Copiapó por 3-2, por lo que se quedó en la séptima ubicación con 15 unidades.

Formaciones de Puerto Montt vs Magallanes

Formación de Puerto Montt

Gonzalo Collao; Kevin González, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Kevin Egaña; José Manuel Cárdenas, Gabriel Castillo, Byron Nieto, Reiner Castro; Jason Flores y Luciano Vásquez.

Formación de Magallanes

Joaquín Muñoz; Alessandro Toledo, Matías Vásquez, Jeremías James, Hans Salinas; Alonso Walters, Javier Quiroz, Cristóbal Jorquera; Rubén Farfán, Milton Alegre y Matías Fredes.

Puerto Montt vs Magallanes minuto a minuto