En un duelo clave por la parte alta de la tabla de la Primera B, Santiago Wanderers derrotó a Magallanes y quedó a solo un punto del líder Recoleta, que no pudo sostener su ventaja tras igualar ante Curicó Unido.

El resultado deja el campeonato completamente abierto, con Cobreloa también al acecho en la lucha por el primer lugar, en una jornada donde además brilló Raúl Olivares, clave para sostener al equipo en los momentos más complejos para los porteños.

Goles de Magallanes vs Santiago Wanderers

El encuentro comenzó con dominio de los caturros, que a los 24 minutos abrieron la cuenta gracias a Marcos Camarda. Magallanes sufrió un golpe duro a los 36’, cuando Claudio Meneses fue expulsado con roja directa, condicionando el desarrollo del partido.

Ya en el segundo tiempo, a los 51’, Camarda volvió a aparecer para ampliar la ventaja. Pese a la superioridad numérica, Wanderers tuvo que resistir y ahí emergió la figura de Raúl Olivares, que a los 57 minutos respondió con una atajada clave al penal que sirvió Hans Salinas.

Cuando el partido parecía resuelto, el Manojito de Claveles reaccionó en el tramo final. A los 83’, Matías Vásquez conectó un córner para el descuento y, apenas un minuto después, Milton Alegre marcó el empate en una jugada polémica por una mano previa.

Sin embargo, en los minutos de adición, Wanderers encontró el triunfo. Tras un córner, Joaquín Silva ganó en el área y con un cabezazo hacia el suelo selló el 3-2 definitivo.

Próximos partidos de Magallanes y Santiago Wanderers

En la próxima fecha, Magallanes visitará a Unión San Felipe el sábado 25 de abril a las 12;30 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.

Santiago Wanderers, en tanto, cerrará la fecha 9 ante Deportes Iquique en el Tierra de Campeones, el lunes 27 de abril a las 20:00 horas.

Así quedó la tabla de la Primera B