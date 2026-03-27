Santiago Wanderers ha vivido días turbulentos: Luego de ganar la Copa Libertadores Sub 20 vivió una semana en la que se puso en duda la continuidad del director técnico del equipo Felipe Salinas y en el que algunas versiones indicaron que se le cobraba la indumentaria a los jugadores, lo que generó indignación en los hinchas y la corporación del club, la que inició gestiones para sacar al presidente Reinaldo Sánchez.

No obstante, en los últimos minutos el elenco caturro entregó su versión a través de un comunicado, en el que aseguró que reincorporaron a Salinas y en el que también descartaron pedirle dinero a los jugadores por la ropa que utilizan para jugar.

¿Qué dijo Santiago Wanderers por la supuesta salida del DT Felipe Salinas y el cobro de indumentaria a jugadores?

En el escrito presentado en sus canales oficiales, Santiago Wanderers señaló: “Respecto a los trascendidos que han estado circulando durante las últimas 24 horas, queremos aclarar a todos nuestros hinchas y medios de prensa de referencia nacional los siguientes puntos:

Actualmente la totalidad de la delegación Campeona Sub 20 de la Copa Libertadores 2026 ya fue reintegrada a sus respectivas funciones. Vale decir, los jugadores contratados a disposición del profesor Francisco Palladino, los cadetes en los entrenamientos del Grupo Proyección, los profesionales del Fútbol Joven en sus respectivas categorías formativas, y el profesor Felipe Salinas como Ayudante Técnico de nuestro Primer Equipo. Aclarando eso, queremos ser enfáticos en señalar la falsedad de todos los trascendidos sobre supuestos despidos y la renuncia de nuestros directores técnicos, así como también las acusaciones al club, asegurando que Santiago Wanderers cobra la indumentaria deportiva a sus cadetes. Todas las ramas deportivas cuentan con la totalidad de su indumentaria, de hecho este año el club firmó a Joma como sponsor oficial del fútbol joven, y los costos son, lógicamente, responsabilidad del club. Lo que en este caso sucedió fue una conversación entre nuestro plantel y el club, producto de que los jugadores querían conservar sus camisetas, lo cual fue autorizado por el Presidente de la institución. Finalmente señalar que ninguno de los organismos, o medios que se han encargado de masificar estos supuestos han tenido el mínimo esfuerzo profesional y ético de contactarse con la institución para corroborar la información, o buscar una reacción. Lo que demuestra una lamentable tendencia a intentar sacar provecho de este momento histórico, intentando empañar la felicidad de todo un pueblo”.