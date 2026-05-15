Curicó Unido se mide a Santiago Wanderers este sábado 16 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario La Granja por la fecha 12 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

Los Torteros llegan a este encuentro con algunas dudas tras igualar en su último cruce, mientras que los Caturros vienen de golear por 5-1 a Cobreloa.

¿Quién transmite Curicó vs Santiago Wanderers por la Primera B?

El duelo entre Curicó Unido y Santiago Wanderers será transmitido en televisión a través de TNT Sports. Además, se podrá sintonizar vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó vs Santiago Wanderers por la Primera B?

Curicó Unido y Santiago Wanderers juegan este sábado 16 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Bicentario La Granja por la fecha 12 de la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 16 de mayo

Hora: 17:30 horas

Estadio: Bicentenario La Granja, Curicó

Árbitros de Curicó vs Santiago Wanderers

Árbitro: Nicolás Pozo

1er asistente: Gabriel Vera

2do asistente: David Pizarro

4to árbitro: Cristián Droguett

¿Cómo llegan Curicó vs Santiago Wanderers?

Curicó Unido llega a este encuentro tras igualar 2-2 ante San Marcos de Arica en condición de local, resultado que los dejó en la decimotercera posición de la Primera B con 11 puntos.

Por su parte, Santiago Wanderers viene de golear a Cobreloa por 5-1 a Cobreloa en Valparaíso. Con esto, se quedaron en el quinto puesto del Ascenso con 19 unidades.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en la temporada 2025, donde Curicó se impuso por la cuenta mínima en un partido que tuvo lugar en el Estadio Municipal de Colina.

Formaciones de Curicó vs Santiago Wanderers

Formación de Curicó

Damián Tello; Cristopher Medina, Francisco Oliver Henry Sanhueza, Rodrigo Colombo, Ronald de la Fuente; Enzo Ormeño, Benjamín Inostroza, Crisitián Bustamante; Mauro Lópes, Nicolás Fernández. DT: Damián Muñoz.

Formación de Santiago Wanderers

Raúl Olivares; Axel Herrera, Sergio Felipe, Luis Margas, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Martín Villarroel; Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño, Denilson San Martin; Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.

Curicó vs Santiago Wanderers minuto a minuto