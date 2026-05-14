El histórico título de Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20 ha derivado en una silenciosa batalla de oficinas entre la Conmebol y la UEFA. Tras el hito de los Caturros, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó que la localía para la Copa Intercontinental ante el Real Madrid está en duda.

Pese a que el deseo inicial es jugar en Chile, el gigante español ha comenzado a mover sus piezas para que la definición se traslade a suelo europeo.

¿Por qué el Real Madrid quiere llevarse la final a España?

La principal razón de la presión europea radica en la alternancia de las sedes. Según reveló Milad, aunque existe un convenio para rotar el continente cada dos años, las últimas cuatro ediciones del certamen se han disputado íntegramente en canchas sudamericanas (Uruguay, Argentina y Brasil).

“En España están presionando a través de su Federación, ellos quieren que la final se haga allá“, admitió el timonel de la ANFP. El dirigente reconoció una “desventaja” logística, ya que la UEFA y la Conmebol son quienes financian la totalidad de los traslados y estadías.

Milad descartó una persecución contra el club chileno: “Siempre pensamos que a nosotros nos están perjudicando y eso no es así“.

¿Dónde se juega Wanderers vs Real Madrid? Las sedes en Chile

Ante el requerimiento de los organismos internacionales, la ANFP ya puso sobre la mesa dos alternativas nacionales para albergar el compromiso, priorizando la identidad regional pero considerando la alta demanda de público:

Estadio Elías Figueroa (Valparaíso): Es la primera opción y la casa natural de Wanderers. Milad aseguró que está “empujando” para que se respete esta sede pese a las amenazas de renuncia de la dirigencia caturra si el duelo se mueve de la Quinta Región. Estadio Nacional (Santiago): Fue presentado como segunda alternativa ante la solicitud de un recinto con mayor capacidad de espectadores.

Fecha confirmada: ¿Por qué no se juega en agosto?

Aunque inicialmente se barajó el mes de agosto, la final se postergará de manera obligatoria. La razón es netamente logística: el plantel Sub 20 del Real Madrid estará en periodo de vacaciones durante ese mes.

La nueva ventana para el encuentro se fijó entre septiembre u octubre de 2026.