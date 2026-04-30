Santiago Wanderers y Deportes Temuco se enfrentan este domingo 3 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, por la Fecha 10 de la Primera B 2026. Los locales llegan con la urgencia de revertir su última caída, mientras que los araucanos vienen de sumar tres puntos y buscan consolidarse en la tabla.
El conjunto porteño cayó en su última presentación ante Deportes Iquique por 1-2, lo que frenó su marcha ascendente. Temuco, en cambio, llega con confianza tras derrotar a Rangers por 2-1 como local. El historial reciente favorece a los Caturros: el último choque entre ambos terminó con triunfo del decano por 0-2.
¿Dónde y cómo ver en vivo Santiago Wanderers vs Deportes Temuco?
El partido se transmite por TNT Sports Premium en señal de cable y vía streaming en HBO Max. No habrá señal abierta disponible para este encuentro.
- TV: TNT Sports
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Deportes Temuco?
- Fecha: Domingo 3 de mayo
- Hora: 15:00 horas
- Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso
Árbitros de Santiago Wanderers vs Deportes Temuco?
- Árbitro: Cristián Droguett
- 1er asistente:: Sebastián Pérez
- 2do asistente: Cristóbal Berríos
- 4to árbitro: Rodrigo Farías
¿Cómo llegan Santiago Wanderers y Deportes Temuco?
Santiago Wanderers llega a este compromiso en el sexto lugar con 15 puntos (4 triunfos, 3 empates, 2 derrotas). En sus últimas jornadas ha sido irregular: suma 3 victorias y 1 empate en la temporada, pero cayó ante Iquique en la fecha anterior y necesita ganar para acortar distancias con el líder Cobreloa, que comanda la tabla con 18 unidades.
Deportes Temuco, en tanto, se ubica en el octavo puesto con 13 puntos (3 triunfos, 4 empates, 2 derrotas). El cuadro araucano llega en alza tras su victoria sobre Rangers y buscará dar otro paso importante para meterse en la pelea por los puestos de ascenso.
Formaciones probables para Santiago Wanderers vs Deportes Temuco
Santiago Wanderers: Raúl Olivares; Axel Herrera, Sergio Felipe, Luis Margas, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Martín Villarroel; Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño, Denilson San Martin; Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.
Deportes Temuco: Yerko Urra; Rodrigo González, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Diego Buonanotte, Camilo Núñez, Nicolás Rivera; César Huanca y Sebastián Molina. DT: Arturo Sanhueza.
Santiago Wanderers vs Deportes Temuco, minuto a minuto
