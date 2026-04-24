Deportes Temuco y Rangers de Talca se enfrentan este sábado 25 de abril desde las 20:30 horas en el Estadio Germán Becker por la novena fecha de la Primera B 2026 en el Estadio Bicentenario La Granja. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

¿Quién transmite Temuco vs Rangers por la Primera B 2026?

El encuentro entre Deportes Temuco y Rangers de Talca será transmitido a través de la señal de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Rangers por la Primera B 2026?

Deportes Temuco y Rangers de Talca se miden este sábado 25 de abril a las 20:30 horas en el Estadio Germán Becker de Temuco.

Fecha: Sábado 25 de abril

Hora: 20:30 horas

Estadio: Bicentenario Germán Becker, Temuco

Árbitros de Temuco vs Rangers

Árbitro: Rodrigo Farías

1er asistente: Mario Lagos

2do asistente: Nicolás Allende

4to árbitro: Fabián Reyes

¿Cómo llegan Temuco y Rangers?

Deportes Temuco llega golpeado a este duelo tras caer la fecha pasada frente a Deportes Puerto Montt, resultado que lo dejó en el octavo lugar con 10 puntos. Por su parte, Rangers viene de igualar 1-1 frente a Unión Española y se mantiene como colista de la Primera B con solo dos unidades.

La última vez que ambos elencos se enfrentaron en el Germán Becker fue el 5 de octubre del 2025 por el Ascenso. El resultado en aquella oportunidad fue un empate 1-1.

Formaciones de Temuco vs Rangers

Formación de Temuco

Yerko Urra; Brian Torrealba, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Camilo Núñez, Nicolás Astete, Diego Buonanotte; César Huanca y Nicolás Rivera. DT: Arturo Sanhueza.

Formación de Rangers

José Luis Gamonal; Sebastián Acuña, Sebastián Silva, Claudio Servetti, Agustín Mora; Alejandro Márquez, Tomás Gómez, Ignacio Ibáñez, Gary Moya, Damián González; Cristóbal Muñoz. DT: Jaime Vera.

Temuco vs Rangers minuto a minuto