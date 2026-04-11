Rangers recibe a San Marcos de Arica en el cierre de la séptima jornada de la Primera B. El duelo será disputado el domingo 12 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales.

Este encuentro enfrenta a dos realidades muy distintas para cada escuadra. Por su parte, los Rojinegros no conocen de victorias en la temporada 2026 y se encuentran colistas de la competencia, mientras que Los del Morro se encuentran invictos y consiguieron su primera victoria la fecha pasada.

¿Dónde ver en vivo Rangers vs San Marcos de Arica?

📺TV: TNT Sports.

💻Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs San Marcos de Arica?

El duelo entre Rangers y San Marcos de Arica se disputará el domingo 12 de abril desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca.

🗓️Fecha: 12 de abril.

⏰Hora: 20:00 horas.

🏟 ️Estadio: Bicentenario Iván Azócar Bernales, Talca.

Árbitros del partido entre Rangers vs San Marcos de Arica

Árbitro: Rodrigo Farías.

1er asistente: Ignacio Cerda.

2do asistente: Nicolás Allende.

Cuarto árbitro: Francisco Gaggero.

¿Cómo llegan Rangers y San Marcos de Arica al partido?

Rangers llega a la séptima fecha tras una derrota de visitante ante Magallanes. Es por ello que los Rojinegros tienen la obligación de sumar de a tres para irse acercando a sus rivales y escapar del último lugar.

Mientras tanto el panorama para San Marcos es completamente distinto, ya que la fecha pasada lograron su primera victoria en el año al derrotar por 2-0 de locales a Unión Española, con la que escaparon de los últimos lugares para tener una oportunidad de competir en la parte alta de la tabla.

La realidad de los dos equipos es completamente distinta, ya que Rangers se encuentra como colista de la Primera B con solo un punto en seis fechas disputadas, mientras que Los del Morro se posicionan novenos con 8 puntos.

Probable formación de Rangers

Cristian Campestrini; Agustín Mora, Sebastián Acuña, Sebastián Silva, Kevin Vásquez; Alonso Rodríguez, Alejandro Márquez, Javier Araya; Damián González, Sebastián Ribas, Ignacio Ibáñez.

Probable formación de San Marcos de Arica

Benjamín Tapia; Cristóbal Guerra, Álvaro Cazuela, Javier Rivera, Yerko Águila; Camilo Rencoret, Nahuel Donadell, Boris Sagredo; Guillermo Cubillos, Camilo Melivilú, Adriano Galleguillos.