Datos Clave Rangers se quedó sin DT: Los piducanos informaron este lunes la salida de Jaime Vera por mutuo acuerdo. Ivo Basay en el horizonte: Carlos Videla asumirá como interino mientras la dirigencia negocia con el exentrenador de Colo Colo. Presente crítico en la B: El equipo de Talca es colista absoluto registrando 3 empates y 9 derrotas en 12 partidos en el Ascenso.

Rangers de Talca sufrió un nuevo revés institucional. Jaime Vera dejó el club este lunes de mutuo acuerdo tras dos meses en el cargo, marcados por las cero victorias en Primera B 2026. El “Pillo” fue oficializado el 17 de marzo y se va sin conocer de triunfos y con el equipo como colista absoluto de la competición. Carlos Videla asume de forma interina mientras la dirigencia avanza en conversaciones con Ivo Basay para que sea el nuevo entrenador.

¿Cuándo tiempo estuvo Jaime Vera en Rangers?

Jaime Vera alcanzó exactamente dos meses en la banca rojinegra. La derrota 2-1 ante Unión San Felipe por la fecha 12 fue la que terminó por sellar su salida.

“De mutuo acuerdo, Jaime Vera y su cuerpo técnico han dejado de pertenecer a Rangers de Talca”, informó el club en un comunicado oficial. La institución reconoció que el técnico “llegó en un momento complejo desde lo deportivo, demostrando en todo momento profesionalismo, compromiso y entrega para intentar revertir esta difícil situación”, y agradeció su “trabajo y dedicación”.

¿Cuál es la situación de Rangers en la Primera B?

Los números son los más preocupantes de la Primera B 2026. Rangers acumula 3 empates y 9 derrotas en 12 fechas, sin conocer la victoria en ningún partido de la temporada. Con 3 puntos de 36 posibles, los piducanos son los colistas absolutos del torneo y necesitan un cambio urgente de tendencia para evitar el descenso a la Segunda División.

La salida de Vera es el segundo cambio de entrenador del club en lo que va del año, lo que refleja la profundidad de la crisis que vive la institución talquina en su intento por mantenerse en la categoría.

¿Quién será el nuevo DT de Rangers?

Carlos Videla asume de forma interina mientras se define el nuevo proceso. Sin embargo, la opción que más suena en la dirigencia es Ivo Basay, con quien ya se mantienen conversaciones para que tome las riendas del equipo en el tramo decisivo de la temporada.

¿Cuándo juega Rangers?

El próximo partido de Rangers de Talca será este viernes 22 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar ante Santiago Wanderers por la fecha 13 de la Primera B.