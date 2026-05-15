Unión San Felipe y Rangers de Talca se enfrentan este sábado 16 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe por la duodécima fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

Este encuentro es clave para ambas escuadras, puesto que se encuentran luchando en la parte baja de la tabla de posiciones. Los locales marchan antepenúltimos con 9 puntos, mientras que la visita llega como colista con 3 unidades.

¿Quién transmite San Felipe vs Rangers por la Primera B?

El compromiso entre Unión San Felipe y Rangers de Talca será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Felipe vs Rangers por la Primera B?

Unión San Felipe y Rangers juegan este sábado 16 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe por la fecha 12 de la Primera B.

Fecha: Sábado 16 de mayo

Hora: 15:00 horas

Estadio: Municipal de San Felipe

Árbitros de San Felipe vs Rangers

Árbitro: Fabián Reyes

1er asistente: Sergio Lagos

2do asistente: Nicolás Allende

4to árbitro: Juan Ibarra

¿Cómo llegan San Felipe y Rangers?

Unión San Felipe llega a este duelo tras caer por 2-1 en su visita a Deportes Copiapó. Con este resultado, el Uni Uni se quedó en la antepenúltima posición de la Primera B con solo nueve puntos.

Por su parte, Rangers de Talca viene de rescatar un empate como forastero ante Deportes Iquique. Los talquinos aún no suman triunfos en lo que va del Ascenso y solo suman tres unidades, por lo que son los colistas absolutos del torneo.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el 14 de septiembre de 2025 con triunfo para Rangers por 2-1 en el Estadio Manuel Moya.

Formaciones de San Felipe vs Rangers

Formación de San Felipe

Andrés Fernández; Luis García, Byron Guajardo, Kevin Serrano, Martín Ramirez; Diego Bravo, Axel León, Gonzalo Jara;, Bairo Riveros, Óscar Hneríquez y Agustín Fontana. DT: Esteban Carvajal.

Formación de Rangers

José Luis Gamonal; Sebastián Acuña, Sebastián Silva, Claudio Servetti, Agustín Mora; Alejandro Márquez, Tomás Gómez, Ignacio Ibáñez, Damián González, Gary Moya; Cristóbal Múñoz. DT: Jaime Vera.

San Felipe vs Rangers minuto a minuto