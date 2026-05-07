Luis Landeros fue despedido de Unión San Felipe este miércoles, cuando el club confirmó su salida mediante comunicado oficial. La decisión llegó cinco días después de la derrota 4-0 ante San Luis de Quillota y en medio de declaraciones explosivas del dueño del club, Raúl Delgado, quien acusó públicamente que la relación entre Landeros y el plantel estaba “rota” y que los jugadores “no lo quieren más”.

La derrota ante San Luis no fue solo un tropiezo en tabla: San Felipe cayó al fondo en la Primera B, acumulando resultados que Delgado interpretó como una señal clara de fracaso del cuerpo técnico. Según el propio dirigente, en dos oportunidades previas al quiebre público se le ofreció al técnico una salida pactada que Landeros rechazó. Eso convirtió el despido en un choque de versiones.

¿Por qué Delgado expuso a Landeros antes del despido?

Raúl Delgado tomó la decisión inusual de hablar a los medios antes de formalizar la salida del entrenador. En sus declaraciones, el dueño del Uní Uní fue directo: “En dos oportunidades se le hizo una propuesta al cuerpo técnico para que salieran por el bien del club, porque hoy el equipo juega muy mal. Todo indica que la relación entre plantel y cuerpo técnico está rota. Los jugadores no quieren más al técnico y ellos no lo asumen“,

La táctica de Delgado de hacer pública la ruptura antes de oficializarla es poco frecuente en el fútbol chileno, donde los despidos se comunican primero al afectado. Que el dueño hable del estado del vestuario a los medios, antes que al propio técnico, fue precisamente lo que encendió la respuesta de Landeros.

¿Qué respondió Landeros a las acusaciones?

El técnico habló con Redgol horas después del comunicado y fue contundente al desmentir la versión del dirigente: “Estuve con los capitanes y nunca pasó lo que él dijo. Conversamos, buscamos soluciones, integrando posibles respuestas para revertir esta cuestión”.

“Fue una actitud derechamente para hacer daño. Me deja desilusionado. Llevo 20 años en el fútbol y nunca recibí una actitud de un dirigente como esta. Una actitud de este nivel es sorprendente. Nunca tuve problemas con un jugador o un dirigente. Siempre hay diferencias, pero se resuelven en un marco de conversación y respeto. Que un dirigente te exponga con verdades a medias no lo vi nunca”, aseguró Landeros.

Por ahora, el DT mantiene su versión de los hechos, mientras que las redes sociales se llenaron de opiniones de la polémica quitándole el piso al dirigente que ha enfrentado varios problemas y situaciones fuera de la cancha.