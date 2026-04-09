Unión San Felipe y Curicó Unido se medirán este sábado 11 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, tras resultados dispares en la última jornada.
El encuentro será transmitido a través de la señal de TNT Sports y en HBO Max.
¿Quién transmite en vivo Unión San Felipe vs Curicó Unido?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: HBO Max.
Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Unión San Felipe vs Curicó Unido?
El partido entre Unión San Felipe y Curicó Unido se disputará este sábado 11 de abril, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.
- 🗓 Fecha: Sábado 11 de abril
- 🕒 Hora: 15:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Municipal de San Felipe
Árbitros del partido entre Unión San Felipe vs Curicó Unido
- Árbitro: Rodrigo Rivera.
- 1er asistente: Sergio Lagos.
- 2do asistente: Wladimir Silva.
- Cuarto árbitro: Francisco Gaggero.
¿Cómo llegan Unión San Felipe y Curicó Unido al partido?
Unión San Felipe viene de caer por 2-0 ante Cobreloa en la última fecha, en un resultado que lo obliga a reaccionar para no perder terreno en la tabla.
Curicó Unido, en tanto, empató 1-1 frente a Deportes Copiapó en el Estadio La Granja, sumando un punto que dejó sensaciones mixtas en el equipo.
El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 6 de septiembre de 2025 y terminó con triunfo de Unión San Felipe por 4-2 sobre Curicó Unido.
Probable formación de Unión San Felipe
Leandro Cañete; Valentín Perales, Martín Ramírez, Diego Bravo, Benjamín Aravena, Gonzalo Jara, Bairo Riveros, Raimundo Díaz, Patricio Muñoz, Kevin Serrano y Luis García.
Probable formación de Curicó Unido
Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Henry Sanhueza, Ronald De La Fuente; Braulio Guisolfo, Javier Retamales, Enzo Ormeño, Nicolás Fernández, Mauro López y Leandro Benegas.
Minuto a minuto de Unión San Felipe vs Curicó Unido
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