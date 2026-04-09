Unión San Felipe y Curicó Unido se medirán este sábado 11 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, tras resultados dispares en la última jornada.

El encuentro será transmitido a través de la señal de TNT Sports y en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Unión San Felipe vs Curicó Unido?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión San Felipe vs Curicó Unido?

El partido entre Unión San Felipe y Curicó Unido se disputará este sábado 11 de abril, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.

🗓 Fecha: Sábado 11 de abril

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Municipal de San Felipe

Árbitros del partido entre Unión San Felipe vs Curicó Unido

Árbitro: Rodrigo Rivera.

1er asistente: Sergio Lagos.

2do asistente: Wladimir Silva.

Cuarto árbitro: Francisco Gaggero.

¿Cómo llegan Unión San Felipe y Curicó Unido al partido?

Unión San Felipe viene de caer por 2-0 ante Cobreloa en la última fecha, en un resultado que lo obliga a reaccionar para no perder terreno en la tabla.

Curicó Unido, en tanto, empató 1-1 frente a Deportes Copiapó en el Estadio La Granja, sumando un punto que dejó sensaciones mixtas en el equipo.

El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 6 de septiembre de 2025 y terminó con triunfo de Unión San Felipe por 4-2 sobre Curicó Unido.

Probable formación de Unión San Felipe

Leandro Cañete; Valentín Perales, Martín Ramírez, Diego Bravo, Benjamín Aravena, Gonzalo Jara, Bairo Riveros, Raimundo Díaz, Patricio Muñoz, Kevin Serrano y Luis García.

Probable formación de Curicó Unido

Damián Tello; Cristopher Medina, Rodrigo Colombo, Henry Sanhueza, Ronald De La Fuente; Braulio Guisolfo, Javier Retamales, Enzo Ormeño, Nicolás Fernández, Mauro López y Leandro Benegas.

Minuto a minuto de Unión San Felipe vs Curicó Unido