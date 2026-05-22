Deportes Temuco recibe a Unión San Felipe este sábado 23 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Germán Becker por la decimotercera fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

El Pije llega a este partido con 17 puntos, en el noveno lugar, mientras que los del Valle del Aconcagua marchan decimosegundos con 12 unidades.

¿Quién transmite Temuco vs San Felipe por la Primera B?

El encuentro entre Deportes Temuco y Unión San Felipe será transmitido a través de la señal de TNT Sports y también por streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs San Felipe por la Primera B?

Deportes Temuco vs Unión San Felipe se miden este sábado 23 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Germán Becker por la fecha 13 de la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 23 de mayo

Hora: 20:00 horas

Estadio: Germán Becker, Temuco

Árbitros de Temuco vs San Felipe

Árbitro: Cristián Droguett

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: Ariel Armijo

4to árbitro: Fabián Reyes

¿Cómo llegan Temuco vs San Felipe?

Deportes Temuco llega tras conseguir un valioso triunfo por 3-2 como visitante ante Deportes Santa Cruz. Con esa victoria, el Pije escaló hasta la novena posición con 17 puntos.

Por su parte, Unión San Felipe viene de vencer por 2-1 a Rangers de Talca en un duelo de necesitados en la parte baja. Con ese resultado, se situaron en el decimosegundo puesto con 12 unidades.

La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue el 26 de julio de 2025, cuando los del Valle del Aconcagua se impusieron por la cuenta mínima en condición de local.

Formaciones de Temuco vs San Felipe

Formación de Temuco

Yerko Urra; Rodrigo González, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Diego Buonanotte, Camilo Núñez, Nicolás Rivera; César Huanca y Sebastián Molina.

Formación de San Felipe

Andrés Fernández; Luis García, Byron Guajardo, Kevin Serrano, Diego Bravo; Raimundo Díaz, Axel León, Norberto Palmieri; Benjamín Aravena, Agustín Fontana, Nicolás Brun.

Temuco vs San Felipe minuto a minuto