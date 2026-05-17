Deportes Santa Cruz y Deportes Temuco serán los encargados de cerrar la fecha 12 de la Primera B 2026. El duelo entre Unionistas y el cuadro Pije está pactado para el próximo lunes 18 de mayo en el Estadio Joaquín Muñoz. El encuentro dará inicio a partir de las 19:00 horas.

El encuentro enfrenta a dos equipos escuadras que se posicionan en la parte baja de la tabla de la segunda división. La escuadra local se mantiene como penúltimo con solamente 7 puntos, mientras que la visita posee 14 unidades. Una victoria sería importante para ambos equipos, ya que Santa Cruz podría escapar de la parte baja de la tabla, y Temuco con los tres puntos podría acercarse a la parte alta de la división.

¿Quién transmite Unión Española vs Iquique por la Primera B?

El encuentro entre Deportes Santa Cruz y Deportes Temuco será emitido por las señales de TNT Sports, y también contará con la transmisión por la plataforma de streaming HBO Max.

TV: TNT Sports.

TNT Sports. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Iquique?

Fecha: Lunes 18 de mayo.

Lunes 18 de mayo. Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Estadio: Joaquín Muñoz, Santa Cruz.

El duelo será dirigido por el juez central Jorge Oses, quien será acompañado por los asistentes Brian Ben-Hur y Loreto Toloza. Además, el colegiado Matías Assadi estará como cuarto árbitro.

Cómo llegan Santa Cruz y Temuco a la fecha 12 de la Primera B

Deportes Santa Cruz cayó durante la fecha pasada por la Primera B 2026 en su visita a Deportes Recoleta. Fue una derrota por la cuenta mínima y la escuadra Unionista no sabe de victorias desde hace seis fechas. La última vez que sumaron de a tres fue ante Curicó Unido el pasado 21 de marzo.

Por su parte, Deportes Temuco viene de sufrir una dura caída por la cuenta mínima ante Unión Española en el Estadio Germán Becker. Con esta derrota, el Pije se estancó en la décimo primera posición de la tabla con 14 unidades, y dejó escapar la oportunidad de meterse en la parte alta de la división.

Formaciones de Santa Cruz vs Temuco

La posible formación de Santa Cruz:

Juan Dobboletta; Icker Quiroz, Esteban Flores, Gino Alucema, Nazareno Romero; Diego Plaza, Felipe Orellana, Diego Acevedo; Mathías Pinto, Diego Arias y Nicolás Barrios.

La posible formación de Deportes Temuco:

Yerko Urra; Rodrigo González, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Diego Buonanotte, Camilo Núñez, Nicolás Rivera; César Huanca y Sebastián Molina.

Minuto a minuto de Santa Cruz vs Deportes Temuco