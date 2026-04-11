Deportes Temuco y Deportes Antofagasta se enfrentarán este domingo 12 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker, en uno de los duelos estelares de la fecha por el buen presente de ambos equipos en la Primera B.

Tanto el Pije como los Pumas pelean en la parte alta de la tabla de posiciones, ya que la fecha pasada ambos equipos lograron significativas goleadas ante sus rivales, que los mantienen en los primeros lugares de la competencia sin dejar escapar a los líderes.

¿Dónde ver en vivo Temuco vs Antofagasta?

📺TV: TNT Sports.

💻Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Antofagasta?

El duelo entre el cuadro Pije y los Pumas se desarrollará el domingo 12 de abril desde las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker de Temuco.

🗓️Fecha: 12 de abril.

⏰Hora: 17:30 horas.

🏟 ️Estadio: Germán Becker, Temuco.

Árbitros del partido entre Temuco vs Antofagasta

Árbitro: Nicolás Pozo.

1er asistente: Manuel Marín.

2do asistente: Emilio Bastías.

Cuarto árbitro: Fabián Reyes.

¿Cómo llegan Temuco vs Antofagasta al partido?

Deportes Temuco llega a la séptima fecha del torneo como uno de los equipos a vencer, ya que llegan invictos y en la última fecha demostraron su poder ante Recoleta con una goleada por 5-1 de visitante.

Mientras tanto, Antofagasta ha ido de menos a más en la competencia y lleva tres duelos sin conocer la derrota. En la pasada fecha, los Pumas gustaron y golearon a Deportes Iquique por 4-0 de local.

La escuadra local se encuentra invicto en el torneo, que los posiciona en el sexto lugar de la competencia con 9 unidades, mientras que la visita los supera por un punto y se mantiene en la quinta posición a cuatro del líder, Cobreloa.

Probable formación de Temuco

Yerko Urra; Brian Torrealba, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Franco Ortega; Paulo Contreras, Camilo Núñez, Diego Buonanotte; Brayan Valdivia, Luis Acevedo, Nicolás Rivera.

Probable formación de Antofagasta

Fernando Hurtado; Mathías Suárez, Simón Ramírez, Cristián Díaz, Zacarías Abuhadba; Sebastián Leyton, Adrián Cuadra, Diego Rojas; Matías Gallegos, Josepablo Monreal; Brayan Hurtado.