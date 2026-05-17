Datos Clave San Marcos y Antofagasta reparten puntos: Arica y Antofagasta igualaron por la cuenta mínima. San Marcos deja escapar la cima: Con la igualdad, Arica se queda en la tercera posición con 22 unidades y deja escapar a Cobreloa. Antofagasta no alcanza el podio : Tras el empate, los Pumas se estancan en la quinta posición con 21 puntos. }

San Marcos de Arica repartió puntos ante Deportes Antofagasta en el que prometía ser el juego destacado de la fecha 12 de Primera B 2026. El duelo estuvo marcado por los constantes idas y vueltas de ambas escuadras, pero ninguno pudo quedarse con la victoria, por lo que dejaron escapar una oportunidad de oro para trepar al podio de la división.

Con esta igualdad, San Marcos de Arica se mantiene en la tercera posición de la tabla con 22 unidades, mientras que los Pumas se estancan en el quinto lugar con 21 puntos. Este empate no termina de convencer a ambas escuadras, ya que dejan escapar a Cobreloa en la parte alta de la división.

Los goles de San Marcos y Antofagasta por la Primera B

Durante el primer tiempo no se vieron muchas acciones claras de gol para ambas escuadras, debido al gran trabajo defensivo de ambas sagas defensivas que impidieron la apertura del marcador. Por su parte, en el segundo tiempo Antofagasta fue quien tomó la batuta del encuentro y buscó insaciablemente el primer gol del encuentro, y lo encontró a la brevedad. A los 5’ minutos del complemento, Josepablo Monreal se filtró en la defensa local y con un remate cruzado logró marcar el único gol de la jornada.

A pesar de que los Pumas eran protagonistas del encuentro, la escuadra local encontró el gol desde los doce pasos. El penal fue cobrado a los 63′ minutos del complemento por una mano en el área, y fue Camilo Melivilu quien marcó el empate.

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Puerto Montt?

San Marcos de Arica tendrá que trasladarse hasta el sur del país para visitar a Deportes Puerto Montt, que va tercero en la tabla. El duelo promete ser el mejor de toda la fecha 13 de la Primera B 2026, y se disputará el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Bicentenario Chinquihue a partir de las 15:00 horas.

Por su parte, Deportes Antofagasta tendrá que recibir a Deportes Santa Cruz. El duelo se disputará en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán el próximo domingo 24 de mayo, y está pactado para las 12:30 horas.