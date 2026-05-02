Cobreloa y Deportes Antofagasta protagonizan el partido de la fecha. Los Loínos reciben a los Pumas este domingo 3 de mayo a las 17:30 horas en el estadio Zorros del Desierto, por la Fecha 10 de la Primera B. Ambos llegan con victorias encima y separados por apenas un punto en la tabla, lo que convierte este Clásico del Norte en un duelo directo por el liderato del torneo.

Cobreloa viene de imponerse 3-1 a San Luis, mientras que Deportes Antofagasta llega tras derrotar 2-0 a Recoleta en la jornada anterior. Dos equipos en forma, con hambre de ascenso y con la carga histórica de una de las rivalidades más arraigadas del fútbol del norte chileno.

¿Dónde y cómo ver en vivo Cobreloa vs Antofagasta?

El partido se transmite por TNT Sports en señal básica de cable y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Antofagasta?

Fecha: Domingo 3 de mayo

Domingo 3 de mayo Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Zorros del Desierto, Calama

¿Cómo llegan Cobreloa y Antofagasta?

Cobreloa llega a este compromiso en el primer lugar con 18 puntos (5 triunfos, 3 empates, 1 derrota). En sus últimas cuatro jornadas, los Loínos suman una victoria, un tropiezo y dos empates, aunque han sido letales en ataque con 8 goles anotados y 5 recibidos. El técnico César Bravo sabe que una victoria consolidaría aún más el liderato y enviaría un mensaje claro al resto del pelotón.

Deportes Antofagasta, en tanto, se ubica en el segundo puesto con 17 puntos (5 triunfos, 2 empates, 2 derrotas). Los Pumas llegan en un gran momento: en sus últimos cuatro partidos acumulan 2 triunfos y 2 empates, con un registro goleador notable de 12 tantos convertidos y apenas 5 en contra. Un triunfo en Calama los pondría en lo más alto de la tabla por primera vez en la temporada.

Formaciones probables de Cobreloa vs Antofagasta

Cobreloa: Diego Tapia; Youssef González, Diego García, Rodolfo González, Lucas Cornejo; Tomás Aránguiz, Cristian Muga; Jorge Paul Gatica, Facundo Velazco, Sebastián Zúñiga; Gustavo Gotti. DT: César Bravo.

Antofagasta: Fernando Hurtado; Mathías Suárez, Cristian Diaz, Simón Ramirez, Zacarías Abuhabda; Adrian Cuadra, Diego Rojas, Sebastian Leyton; Matías Gallegos, Brayan Hurtado y Josepablo Monreal. DT: Luis Marcoleta.

Cobreloa vs Antofagasta, minuto a minuto

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